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2022-08-23
Сили ППО збили ракету РФ Х-31 над Чорним морем
Війська РФ продовжують обстрілювати Миколаївську область, інформує
© Українська служба інформації
Українські сили протиповітряної оборони у понеділок, 22 серпня, збили ракету РФ Х-31 над Чорним моремю Ракета була спрямована в район Коблевого Миколаївської області, інформує глава ОВА Віталій Кім у
Війська РФ обстріляли село Новоолександрівка Інгульської громади. Постраждалих немає. Тривають обстріли Широківської громади. Внаслідок обстрілу села Червона Долина пошкоджено чотири житлових будинки.
У вівторок, 23 серпня, були обстріли за межами сіл Поляна, Червона Долина, Широке.
Під постійним вогнем залишаються населені пункти Березнегуватської громади, що знаходяться на лінії розмежування.
Анна Конюченко, ZN.ua