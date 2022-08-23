Сили ППО збили ракету РФ Х-31 над Чорним морем

Українські сили протиповітряної оборони у понеділок, 22 серпня, збили ракету РФ Х-31 над Чорним моремю Ракета була спрямована в район Коблевого Миколаївської області, інформує глава ОВА Віталій Кім у Telegram.

Війська РФ обстріляли село Новоолександрівка Інгульської громади. Постраждалих немає. Тривають обстріли Широківської громади. Внаслідок обстрілу села Червона Долина пошкоджено чотири житлових будинки.

У вівторок, 23 серпня, були обстріли за межами сіл Поляна, Червона Долина, Широке.

Під постійним вогнем залишаються населені пункти Березнегуватської громади, що знаходяться на лінії розмежування.