Сили ППО збили ракету РФ Х-31 над Чорним морем

Війська РФ продовжують обстрілювати Миколаївську область, інформує ZN.ua.

Сили ППО збили ракету РФ Х-31 над Чорним морем
© Українська служба інформації

Українські сили протиповітряної оборони у понеділок, 22 серпня, збили ракету РФ Х-31 над Чорним моремю Ракета була спрямована в район Коблевого Миколаївської області, інформує глава ОВА Віталій Кім у Telegram.

Війська РФ обстріляли село Новоолександрівка Інгульської громади. Постраждалих немає. Тривають обстріли Широківської громади. Внаслідок обстрілу села Червона Долина пошкоджено чотири житлових будинки.

У вівторок, 23 серпня, були обстріли за межами сіл Поляна, Червона Долина, Широке.

Під постійним вогнем залишаються населені пункти Березнегуватської громади, що знаходяться на лінії розмежування.


Анна Конюченко, ZN.ua





Интересные новости
У Зеленського переговори з Москвою вважають грою в "російську рулетку"У Зеленського переговори з Москвою вважають грою в "російську рулетку"
Атака Росії на ЗАЕС стане порушенням статуту НАТО - посадовці США та Великої БританіїАтака Росії на ЗАЕС стане порушенням статуту НАТО - посадовці США та Великої Британії
Британські аналітики пояснили причини масового знищення російських танків в УкраїніБританські аналітики пояснили причини масового знищення російських танків в Україні
Заклики російського посла до геноциду українців: Україна пропонує видворити Ульянова з АвстріїЗаклики російського посла до геноциду українців: Україна пропонує видворити Ульянова з Австрії
Російські окупанти підійшли до околиць Бахмута – британська розвідкаРосійські окупанти підійшли до околиць Бахмута – британська розвідка
Блок рекламы


Похожие новости
ЗСУ збили ще один російський вертоліт Ка-52ЗСУ збили ще один російський вертоліт Ка-52
Ексголову КСУ Тупицького оголосили в розшук по ще одній справіЕксголову КСУ Тупицького оголосили в розшук по ще одній справі
Повітряні сили ЗСУ готові до привітань росіян — ІгнатПовітряні сили ЗСУ готові до привітань росіян — Ігнат
Невеликі просування, але не більше: «вторая армія міра» вичерпала сили для наступу – ISWНевеликі просування, але не більше: «вторая армія міра» вичерпала сили для наступу – ISW
ЗСУ збили три російські БПЛА в небі над Херсонською областюЗСУ збили три російські БПЛА в небі над Херсонською областю
На Херсонщині російські загарбники посили фільтрацію місцевих мешканцівНа Херсонщині російські загарбники посили фільтрацію місцевих мешканців
Росії доведеться посилити кримське угруповання: карти бойових дій та аналіз ситуації на фронтах від ISWРосії доведеться посилити кримське угруповання: карти бойових дій та аналіз ситуації на фронтах від ISW
Вночі над Одещиною ЗСУ збили два ворожих «Калібра»Вночі над Одещиною ЗСУ збили два ворожих «Калібра»
“Бавовна” в Криму: Вибухи можуть відвернути російські сили безпеки від лінії фронту – ISW“Бавовна” в Криму: Вибухи можуть відвернути російські сили безпеки від лінії фронту – ISW
Швейцарія посилила правила надання соціальної допомоги українським біженцямШвейцарія посилила правила надання соціальної допомоги українським біженцям
Последние новости
Подгружаем последние новости