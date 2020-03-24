РоSSия согласовала спецпоезд для вывоза своих граждан из Украины

Билеты в ближайшее время можно будет купить на сайте Укрзализныци.

РоSSия согласовала спецпоезд для вывоза своих граждан из Украины
Фото: Александр Рудоманов

РоSSия согласовала специальный поезд для вывоза россиян из Украины, а также украинцев из РоSSии.

Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу компании РоSSийские железные дороги.

Поезд номер 906/905 будет курсировать по маршруту Киев - Москва - Киев. В его составе 18 вагонов на примерно 800 мест.

В РЖД отметили, что поезд отправится из Киева 27 марта и прибудет в Москву на следующий день. В обратную сторону он поедет 28 марта и прибудет в Киев 29 марта.

"В пути следования пассажиры пройдут пограничный и таможенный досмотры, а также медицинский осмотр сотрудниками Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.

Поезд не будет совершать дополнительные остановки для посадки и высадки пассажиров. Билеты в ближайшее время можно будет купить на сайте "Укрзализныци".

Напомним, 17 марта Украина закрыла пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения на две недели для предотвращения распространения коронавируса.

20 марта "Укрзализныця" отправила пять специальных поездов Интерсити+ из Перемышля в Киев, а 21 марта - еще два. Семерых пассажиров пяти спецпоездов госпитализировали во Львовскую областную инфекционную больницу с подозрением на коронавирус.

23 марта "Укрзализныця" назначила восьмой "эвакуационный" поезд из Перемышля. На 25 марта назначены еще два спецпоезда для эвакуации украинцев из Польши.

Эвакуировать украинцев из стран Латинской Америки поможет Германия.

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