РоSSия согласовала спецпоезд для вывоза своих граждан из Украины

Билеты в ближайшее время можно будет купить на сайте Укрзализныци.

РоSSия согласовала специальный поезд для вывоза россиян из Украины, а также украинцев из РоSSии.

Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу компании РоSSийские железные дороги.

Поезд номер 906/905 будет курсировать по маршруту Киев - Москва - Киев . В его составе 18 вагонов на примерно 800 мест.

В РЖД отметили, что поезд отправится из Киева 27 марта и прибудет в Москву на следующий день. В обратную сторону он поедет 28 марта и прибудет в Киев 29 марта.

"В пути следования пассажиры пройдут пограничный и таможенный досмотры, а также медицинский осмотр сотрудниками Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.

Поезд не будет совершать дополнительные остановки для посадки и высадки пассажиров. Билеты в ближайшее время можно будет купить на сайте "Укрзализныци".

Напомним, 17 марта Украина закрыла пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения на две недели для предотвращения распространения коронавируса.

20 марта "Укрзализныця" отправила пять специальных поездов Интерсити+ из Перемышля в Киев , а 21 марта - еще два. Семерых пассажиров пяти спецпоездов госпитализировали во Львовскую областную инфекционную больницу с подозрением на коронавирус.

23 марта "Укрзализныця" назначила восьмой "эвакуационный" поезд из Перемышля. На 25 марта назначены еще два спецпоезда для эвакуации украинцев из Польши .

Эвакуировать украинцев из стран Латинской Америки поможет Германия.