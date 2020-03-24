Зеленский попросил Китай о дополнительной помощи в борьбе с коронавирусом

Президент заинтересован в китайском опыте и тест-системах.

Президент Владимир Зеленский во вторник встретился с новым послом Китая в Украине Фань Сяньжуном.

Как сообщает пресс-служба президента, дипломат сегодня официально приступил к обязанностям посла.

Фото: president.gov.ua

Зеленский отметил усилия китайских властей, которые смогли стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса, и сказал, что Украина заинтересована в изучении этого опыта.

Президент Украины поблагодарил посла за переданное из Китая медицинское оборудование и обратился к китайскому правительству о дополнительной помощи в виде тест-систем, медицинского оборудования и лекарственных средств.

На встрече обсуждались вопросы торговли между Украиной и Китаем, привлечения инвестиций.

Отдельно Зеленский поблагодарил Китай за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

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