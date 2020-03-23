Зеленский заявил, что Китай и Южная Корея доставят в Украину дополнительные тест-системы на коронавирус и маски

Поставка может произойти уже на текущей неделе.

Китай, Южная Корея и другие страны уже на этой неделе могут поставить в Украину дополнительные партии ПЦР-тестов на коронавирус, респираторов и масок. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Также будут поставлены экспресс-тесты и аппараты искусственной вентиляции легких. Кроме этого, правительство договорилось о сотрудничестве украинских и китайских врачей. Украинские медики получат от коллег из Уханя опыт в борьбе с коронавирусом.

Помимо этого Зеленский сообщил о том, что Украина и МВФ договорились о поддержке и помощи.

"Наши международные финансовые партнеры, включая МВД , Мировой банк, ЕБРР заверили в готовности поддержать и помочь Украине. Сегодня на заседании Кабмина рассмотрят важные решения, в том числе запрет на отключение электроэнергии для населения, изменения в законодательство, которые разрешат "Укрпочте" доставлять лекарства", - сообщил президент.

НБУ, Минфину и Минэкономики поставили задание до конца недели разработать программу кредитных каникул для бизнеса и выплаты помощи тем, кто был сокращен из-за карантина.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал телемост с китайскими и украинскими медиками для передачи опыта борьбы с коронавирусом состоится в ближайшее время.