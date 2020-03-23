У “слуги народа” Горбенко подозревают COVID-19, а нардеп из “ОПЗЖ” Лукашев отрицает будто заразился

Депутат Верховной Рады (ВР) из фракции “Слуга народа” Руслан Горбенко (на фото слева) сообщил, что у него подозревают коронавирусную инфекцию. Другой депутат, представитель “Оппозиционной платформы – За жизнь” Александр Лукашев (на фото справа), заявил, что у него вирус не был диагностирован вопреки появившимся слухам.

Об этом KV стало известно из сообщений народных депутатов в Facebook.

“Я действительно в Александровской больнице, сдал 2 теста один результат отрицательный, другой положительный. Сегодня сдал третий. Ждем результатов, их еще нет”, – написал на своей странице в Facebook нардеп Руслан Горбенко .

Он также рассказал, что в прошлую среду вечером у него поднялась температура, в четверг был кашель, после чего он обратился к врачам: “В субботу я приехал в больницу, настоял на рентгене, так как при прослушивании все будто бы было хорошо, обнаружили левостороннее воспаление легких”.

Кроме этого Горбенко сообщил, что за рубежом он в последние месяцы не бывал, в последнее время пребывал на самоизоляции, парламентские комитеты не посещал, а в сессионном зале во время внеочередного заседания 17 марта был в маске.

“С нардепом Шаховым не общался (в больнице не пересекаемся), с нардепом из ОПЗЖ, о котором тоже пишут СМИ ( Александром Лукашевым – KV ), тоже”, – добавил “слуга народа”.

Член парламентской фракции “Оппозиционная платформа – За жизнь” Александр Лукашев, в свою очередь, отреагировал на появившиеся слухи: на своей странице в Facebook он написал , что они беспочвенны.

“На данный момент анализ не обнаружил у меня коронавируса. Однако я обратился к врачам для дополнительного обследования, потому что несколько дней держится температура около 37. Буду держать вас в курсе, и прошу журналистов не распространять фейков”, – запостил нардеп.

Как информировала KV , у народного депутата Верховной Рады Украины Сергея Шахова был выявлен коронавирус COVID-19. Сейчас нардеп пребывает в режиме самоизоляции у себя дома. Коронавирус обнаружили также и у жены Шахова.

При этом, Рада и дальше будет продолжать работу в комитетах во время карантина – спикер парламента Дмитрий Разумков заверил, что заболевание коронавирусом Шахова на работу ВР не повлияет. Рада готовится принимать решения по коронавирусу в режиме видеоконференции: зарегистрирован законопроект, предоставляющий возможность парламенту и его комитетам на протяжении 60 дней принимать решения по особо важным законопроектам в режиме видеоконференции. Речь о проектах законов, связанных с предотвращением возникновения и распространения коронавирусной болезни, а также с обеспечением национальной безопасности и обороны.

По неофициальной информации, президент Владимир Зеленский прошел тест на коронавирус. Результаты – отрицательные, то есть он здоров. Также, по данным источников, анализы сдали спикер парламента Дмитрий Разумков, премьер-министр Денис Шмыгаль и некоторые члены правительства (заражения вирусом у них не обнаружено). По настоянию Минздрава руководство страны будет проходить тесты регулярно, каждые два-три дня.

Отметим, за сутки в Украине было выявлено 26 новых случаев коронавирусной болезни. Всего в Украине зафиксировано уже 73 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. В Киеве за сутки было выявлено 20 новых случаев заболевания. Столица стала лидером по количеству заболевших – уже подтверждено 29 случаев. В больницах Киева находится 13 больных коронавирусом, остальные – на самоизоляции дома. В городе, как и в области, введен режим чрезвычайной ситуации. С сегодняшнего дня, 23 марта, общественный транспорт Киева прекратил работу для обычных граждан до окончания карантина.