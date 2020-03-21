В Тернопольской области ввели режим чрезвычайной ситуации

Случай COVID-19 20 марта подтвержден у жителях г. Залещики.

В Тернопольской области ввели режим чрезвычайной ситуации
Фото: Lb.ua

В Тернопольской области с субботы, 21 марта, с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции введен режим чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщает Тернопольский штаб по борьбе с коронавирусом.

"В связи с лабораторно подтвержденным случаем заболевания COVID-19 в Залещицком районе областной комиссией по вопросам ТЕБ и ЧС классифицирована медико-биологическая чрезвычайная ситуация, а с 00:00 21.03.2020 на территории Тернопольской области будет введен режим чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

Ранее Минздрав подтвердил первый случай коронавирусной инфекции в области.

В течение 20 марта в Украине зафиксировано 15 новых случаев COVID-19. Официальное количество инфицированных коронавирусом в Украине увеличилось до 41.

20 марта Кабмин установил режим чрезвычайной ситуации в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

Ранее режим чрезвычайной ситуации был введен в Житомирской, Черновицкой и Киевской областях.

Вечером в пятницу премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал введение режима ЧС во Львовской и Харьковской областях.

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