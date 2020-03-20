Емец: вирус будет распространяться, самое трудное еще впереди

Министр пристыдил украинцев за игнорирование карантина.

Емец: вирус будет распространяться, самое трудное еще впереди
Илья Емец

Министр здравоохранения Илья Емец предупредил, что коронавирусная болезнь продолжает распространяться по Украине и призвал украинцев оставаться дома.

"Ежедневно мы получаем результаты лабораторных тестов с новыми подтвержденными случаями и, к сожалению, пока что их будет становиться больше. Пока наша статистика меньше, чем во многих европейских странах, но надеяться на то, что вирус обойдет Украину стороной, неправильно. Самое трудное впереди. Вирус будет распространяться", - говорится в свежем обращении министра.

Он предупредил, что медицинская система Украины слабее, чем в Европе, и ей будет значительно сложнее принять удар при наихудшем сценарии.

"Но мы еще можем не допустить этого соблюдением режима карантина... Как министр здравоохранения я настаиваю: оставайтесь дома, мойте руки, держите дистанцию. Равнодушие к карантину и пренебрежение правилами может стоить жизни. Позаботьтесь о собственной безопасности, заботьтесь о пожилых родственниках и не игнорируйте первых симптомов респираторных заболеваний", - заявил Емец.

Министр подчеркнул, что действия государства могут быть напрасными, если население не продемонстрирует сознательности и ответственности.

Напомним, что по состоянию на вечер 19 марта в Украине выявили 26 случаев COVID-19. Три человека скончались, один вылечился.

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