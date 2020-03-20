ТКГ не будет встречаться в Минске 25 марта

Встречу могут организовать в режиме видео-конференции

ТКГ не будет встречаться в Минске 25 марта
Фото: zik.ua

Трехсторонняя контактная группа не будет встречаться в Минске 25 марта из-за распространения коронавируса.

Об этом LB.ua сообщил министр по делам временно окупированных территорий Алексей Резников.

"Мы ожидаем от ОБСЕ предложения по поводу организации видео-конференции. Но в любом случае очевидно, что перелеты сейчас невозможны", - отметил Резников.

Министр не стал отвечать на вопрос LB.ua, будут ли в режиме видео-конференции обсуждать создание Консультативного совета.

Напомним, участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе 11 марта в Минске договорились создать так называемый Консультативный совет в составе политической подгруппы.

В состав Консультативного совета с правом решающего голоса войдут 10 представителей от Украины, 10 - от оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также по одному представителю с правом совещательного голоса от ОБСЕ, РоSSии, Германии и Франции.

Решения совета носят рекомендательный характер.

Часть "Слуги народа" выступила против создания Консультативного совета с ОРДЛО.

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