Зеленский ввел Резникова в состав СНБО

Соответствующий указ обнародован 19 марта.

Зеленский ввел Резникова в состав СНБО
Фото: Макс Левин

Президент Владимир Зеленский частично изменил состав Совета национальной безопасности и обороны.

Указ "Об изменении в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины" №99/2020 19 марта обнародован на сайте главы государства.

Согласно документу, президент ввел в состав СНБО вице-премьера - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним 18 сентября 2019 года Резников был назначен политическим переговорщиком от Украины на переговорах в Минске.

12 марта Кабмин разделил министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц на два ведомства. Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий возглавил Резников.

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