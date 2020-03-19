?За сутки трое военнослужащих на Донбассе получили ранения и травмы

За минувшие сутки роSSийско-оккупационные войска 15 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе. В результатетрое украинских военнослужащих получили боевые травмы.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в фейсбуке.

Боевики вели огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано шесть обстрелов, а именно: дважды рядом с Песками - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Павлополя - из 82-мм минометов - 23 мины; неподалеку Марьинки - из станкового противотанкового гранатомета - 6 выстрелов; в районе Красногоровки - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов; рядом с Водяным - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Девять обстрелов произошло в районе ответственности группировки "Север", а именно: трижды рядом с Крымским - из минометов калибра 120-мм - 20 мин, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе Зайцево - из минометов калибра 82-мм - 3 мины, из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Счастье - из 82-мм минометов - 2 мины; неподалеку Новотошковского - из минометов калибра 120-мм - 12 мин; рядом с Южным - из станкового противотанкового гранатомета - 2 выстрела; вблизи Хутора Вольного - из гранатометов различных систем; неподалеку Новолуганского - из минометов калибра 82-мм - 3 мины, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, боевики дважды обстреляли участок разведения №3 Богдановка-Петровское - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Украинские защитники ответный огонь не открывали, соблюдая режим тишины.

Также в пресс-центре добавили, что с начала текущих суток боевики дважды обстреляли украинские позиции - в районе вблизи Красногоровки - из минометов калибра 120-мм - 6 мин и станкового противотанкового гранатомета; вблизи Н оволуганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, в течение дня среды боевики восемь раз обстреляли позиции ВСУ.