Самоизоляция - это новая жизненная философия всех сознательных людей по всему миру, - Емец

Глава Минздрава призвал украинцев не относиться к карантину легкомысленно.

?Самоизоляция - это новая жизненная философия всех сознательных людей по всему миру, - Емец
Илья Емец
Фото: moz.gov.ua

Министр здравоохранения Илья Емец обратился к гражданам в связи усилением ограничительных мер во время карантина из-за распространения коронавируса.

Обращение опубликовано на сайте Минздрава.

"Уважаемые украинцы! Власти ввели карантин. Ограничен режим работы транспорта, закрыты кафе, бары, рестораны. К сожалению, многие воспринимают эти меры легкомысленно и пренебрегает установленными противоэпидемическими правилами и способами индивидуальной защиты. Я еще раз подчеркиваю, ситуация крайне серьезная. Не ставьте под угрозу свое здоровье и здоровье ваших близких", - сказал Емец.

Он подчеркнул, что карантин - это не каникулы или отпуск.

"Если вы не пошли на работу, это не значит, что надо ходить в гости к друзьям. Мы настаиваем, чтобы вы оставались дома. Самоизоляция - это новая жизненная философия всех сознательных людей по всему миру. Не будьте равнодушными к друзьям и знакомым. Всеми способами пропагандируйте домашний режим. Простые вещи спасают жизнь!", - добавил министр.

Он также отметил, что считает предпринятые меры правильными и сообщил, что, в случае необходимости, будут вводить еще более жесткий режим, "даже если это кому-то не нравится".

Напомним, все три метрополитена Украины, по распоряжению Кабмина прекратили работу вечером 17 марта. Поскольку не все жители городов могут работать удаленно, многим пришлось искать возможность добраться на работу общественным транспортом.

Согласно ряспоряжению, с 18 марта городские перевозки могут выполняться, только если в маршрутке будет меньше 10 человек, а в автобусе, троллейбусе и трамвае - меньше 20 человек. Контроль над количеством пассажиров в общественном транспорте возлагается на водителей. В результате автобусы и маршрутки утром были переполнены, а люди ждали в очередях часами. Также из-за ограничений по числу пассажиров в общественном транспорте возникали потасовки - в Сумах, например "лишних" пассажиров выталкивали из салона.

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