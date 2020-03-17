Основатель "Другой РоSSии" Эдуард Лимонов умер

Причина его смерти не уточняется.

Основатель "Другой РоSSии" Эдуард Лимонов умер
Фото: www.svobodanews.ru

В Москве во вторник, 17 марта, на 78-м году жизни скончался роSSийский писатель и политик Эдуард Лимонов.

О смерти Лимонова сообщил депутат Госдумы Сергей Шаргунов. Информацию о смерти Лимонова подтвердила и основанная им партия "Другая РоSSия", пишет Русская служба Би-би-си.

Причина смерти Эдуарда Лимонова не уточняется. На сайте "Другой РоSSии" сообщается, что все подробности она предоставит в среду, 18 марта.

Лимонов 13 марта писал у себя в "Фейсбуке", что заключил договор на новую книгу. Он отметил, что она уже написана и называется "Старик путешествует".

Эдуард Лимонов (настоящая фамилия - Савенко) родился в 1943 году в Харькове. Стихи он начал писать в 15 лет, однако первый роман - "Это я, Эдичка" - опубликовал только в 1976 году и уже в США, куда эмигрировал в 1974 году - как он сам объяснял, из-за давления КГБ.

В США он вступил в социалистическую партию и критиковал местные власти. В 1980 году переехал во Францию, где поддерживал коммунистическую партию, а в 1987 году получил французское гражданство.

После распада СССР Лимонов вернулся в РоSSию и восстановил роSSийское гражданство. Тогда же в РФ впервые начали издаваться его художественные произведения.

В 1993 году Лимонов основал Национал-большевистскую партию, которую впоследствии роSSийский суд признал экстремистской организацией и запретил. В 2010 году на ее основе была создана новая оппозиционная партия под названием "Другая РоSSия".

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