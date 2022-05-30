Бутусов готов судиться с Безуглой за безосновательные обвинения

При этом угрозы депутата в адрес СБУ он считает бессмысленным, информирует ZN.ua.

Бутусов готов судиться с Безуглой за безосновательные обвинения
© Офис президента

Журналист Юрий Бутусов готов отстаивать свою честь в суде, в частности, против заявлений депутата Маряны Безуглой, которая обвинила его в разглашении тайной информации. Об этом Бутусов заявил «Украинской правде».

«Я это полностью отвергаю (обвинение Безуглой – ред.). И я не просто это отвергаю, а я требую, чтобы госпожа Марьяна, член комитета по обороне, безопасности и разведке Верховной Рады, если она владеет информацией, хотя бы не тонну, а пару граммов из тайной информации, которую я вроде бы огласил, которая действительно наносит ущерб государственной безопасности, я требую у нее немедленно передать эти материалы в СБУ и от СБУ возбудить уголовное дело и дать мне возможность таким образом защитить мои интересы в суде», - сказал он в интервью изданию.

Бутусов добавил, что по простому, по его оценочному суждению, Безугла соврала. Ведь уголовное дело так и не было открыто и так и невозможно установить, какие именно факты разглашения тайны она забросала журналисту.

Бутусов добавил, что будет искать юристов, которые смогут представлять его интересы и будем выяснять, что значит разобраться. При этом добавил, что СБУ к нему до сих пор не обращалась.

«Это вообще абсолютно незаконное указание. Народный депутат правящей партии откровенно угрожает Службе безопасности проблемами и перезагрузкой, называет СБУ гнилой системой из-за того, что она со мной не разбирается и угрожает перезагрузкой, если СБУ со мной не разберется. Причем неустановленным в ее посту путем», – добавил журналист.

Юрий Бутусов сообщил, что выехал из Северодонецка после устного запрета «какого начальника, который у нас руководит боевыми действиями» относительно посещения им военных частей на передовой, и сейчас обдумывает план отмены этого ограничения.


Ирина Знась, ZN.ua

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