Арахамия: внеочередное заседание Рады возможно на следующей неделе
Депутаты изучают возможность удаленного голосования.
Лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что на следующей неделе Верховная Рада может собраться для внеочередного заседания.
Об этом он сообщил на брифинге.
"Следующее, я думаю, что может быть с начала следующей недели, если не произойдут какие-то форс-мажоры и мы будем делать это на этой неделе", - сказал Арахамия.
Он также сообщил, что депутаты изучают возможность проведения заседаний удаленно.
"Мы разрабатываем законопроект, который позволит в этом режиме удаленного управления работать. Там есть статья Конституции, которая говорит, что должны быть депутаты собраны в парламенте, но учитывая чрезвычайные обстоятельства, мы ищем юридическую модель, каким образом на время эпидемий и по вопросам противодействия ей работать в режиме то ли видео связи, то ли видеоголосования", - сказал Арахамия.
Напомним, что Верховная Рада во вторник приняла решение не работать в пленарном режиме минимум до 3 апреля.
На первом внеочередном заседании во вторник депутаты приняли законопроект о коронавирусе, поддержали запуск закупок лекарств через национального закупщика "МЗУ" и ввели налоговые ослабления из-за карантина.
На втором заседании депутаты поддержали кандидатуру Ирины Венедиктовой на должность генерального прокурора и назначили нового министра экономики Игоря Петрашко.