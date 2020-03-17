Рада дала согласие на назначение Венедиктовой генпрокурором

"Впервые в истории Украины генеральным прокурором может быть женщина".

Рада дала согласие на назначение Венедиктовой генпрокурором
Фото: Макс Требухов

Верховная Рада во вторник, 17 марта, предоставила согласие на назначение врио директора Государственного бюро расследований Ирины Венедиктовой на должность генерального прокурора.

За принятие соответствующего проекта постановления №3227 проголосовали 269 депутатов. Ее кандидатуру поддержали 224 депутата из "Слуги народ", 16 - из "За будущее", 13 - из "Доверия", 13 внефракционных и 3 - из ОПЗЖ. Оппозиционные фракции "Европейская солидарность" и "Голос" голосовали против.

"Впервые в истории Украины генеральным прокурором может быть женщина. Но мне кажется, что в историю Украины она в первую очередь войдет как профессиональный и результативный человек", - сказал президент Владимир Зеленский во время представления кандидатуры Венедиктовой.

Сама кандидат пообещала провести аудит уголовных производств и кадрового состояния органов прокуратуры.

"На пороге стоят 226 прокуроров, [а] по люстрации 400 прокуроров, которые были уволены осенью, уже есть решения о восстановлении. Поэтому нужно принять очень важные и законные решения, чтобы, с одной стороны, реформа прокуратуры продолжалась без перекосов, а с другой стороны, чтобы все происходило таким образом, чтобы прокуратура не лягла", - сказала Венедиктова.

При этом она пообещала быстрое завершение всех уголовных производств, где это возможно. "У нас время в стране такое, что нет возможности долго разбираться", - сказала Венедиктова.

Должность генерального прокурора вакантна с 5 марта, когда Верховная Рада выразила недоверие Руслану Рябошапке. Временно исполняющим обязанности генерального прокурора с тех пор является его заместитель Виктор Чумак.

Рассмотрение кандидатуры Венедиктовой состоялось на втором подряд внеочередном заседании Верховной Рады во вторник. Первое продлилось около полутора часов и касалось реагирования на эпидемию коронавируса.

Напомним, что Ирина Венедиктова на парламентских выборах 2019 была избрана народным депутатом от партии Слуга народа, № 3 в списке. Председатель комитета по вопросам правовой политики в Верховной Раде IX созыва.

27 декабря 2019 года Зеленский назначил Венедиктову временно исполняющей обязанности директора ГБР.

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