?Рада отложила две пленарные недели из-за коронавируса

До начала апреля депутаты будут работать в комитетах.

Верховная Рада изменила график работы в связи с коронавирусом и до 3 апреля 2020 года.

Согласно законопроекту №3218 (за - 358 депутатов), две пленарные недели (17-20 марта и 31 марта - 3 апреля) будут перенесены на более поздний срок.

Согласно законопроекту №3224 (за - 359 депутатов), три следующие недели будут посвящены работе в комитета, комиссиях, депутатских фракциях.

Напомним, что Верховная Рада находится в процессе рассмотрения поправок к закону о рынке земли. Пандемия коронавируса отложит его принятие минимум до апреля.