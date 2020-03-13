Рада вводит новые правила для СМИ: не больше одного журналиста от издания или телеканала

"В первую очередь мы заботимся о вас как о четвёртой власти", - отметил спикер Разумков.

?Рада вводит новые правила для СМИ: не больше одного журналиста от издания или телеканала
Фото: Макс Требухов

Верховная Рада вводит новые правила доступа для представителей СМИ - в здание будут пускать не больше одного журналиста от издания или телеканала.

Об этом заявил на брифинге спикер Рады Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент LB.ua.

"В связи с карантинном было принято решение об ограничении доступа журналистов в кулуары. Но чтобы вы имели возможность работать на третьем этаже на пресс-поинте. Фактически мы вводим систему (доступа, - ред.): от одного канала - одна съёмочная группа... Если мы говорим о других СМИ, то будет доступ для одного журналиста (от издания или агенства, ред.)", - сказал он.

Разумков подтвердил, что в ходе обсуждения вопроса об ограничении доступа прессы в парламент звучали предложения полностью запретить журналистам приходить в Раду.

"Но, понимая, что вы будете все равно работать, в том числе на улице, было принято решение о доступе на третий этаж... Думаю, если бы мы полностью ограничили доступ журналистам в парламент, то вы бы нас критиковали ещё больше... Поэтому я думаю, что мы предложили компромиссный вариант", - отметил он.

Фото: Ян Доброносов

Глава парламента заверил, что народные депутаты "будут приходить к вам и давать комментарии... Думаю, депутаты сами в этом в первую очередь заинтересованы".

Разумков при этом призвал прессу по возможности работать дистанционно. Телеканал "Рада" обеспечит трансляцию пленарных заседаний.

"Я призываю не раскачивать лодку... В первую очередь мы заботимся о вас как о четвёртой власти", - обратился спикер к прессе. По его словам, ограничения для прессы будут действовать до тех пор, пока будет в силе постановление Кабмина о карантине.

Также Разумков сообщил, что журналистам на время карантина будут выдаваться специальные бейджи временной аккредитации. Об условиях получения такой аккредитации пресс-служба ВР сообщит дополнительно.

Напомним, ранее Разумков распорядился принять дополнительные меры в Раде для предупреждения распространения коронавируса. Так, до 3 апреля в парламент будут пускать только работников Аппарата, нардепов и их помощников. Эксперты, чиновники и другие лица, приглашенные на заседание комитетов, будут принимать участие в режиме видеоконференции. Аккредитованных журналистов будут пропускать исключительно в пресс-центр на третьем этаже.

Также для представителей СМИ ввели температурный скрининг.

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