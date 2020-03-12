РоSSийский снайпер на Донбассе ранил военного возле Зайцево

По данным разведки, в район Зайцево прибыли снайперы из РФ для "сдачи экзаменов".

РоSSийский снайпер на Донбассе ранил военного возле Зайцево
Фото: Макс Левин

Поддерживаемые Россией боевики обстреляли позиции украинских военнослужащих в районе населенного пункта Зайцево в Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Сегодня, в очередной раз нарушив все возможные договоренности, роSSийские оккупанты обстреляли подразделения Объединенных сил вблизи населенного пункта Зайцево", - говорится в сообщении штаба.

Отмечается, что боевики применяли противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также зафиксирована работа вражеских снайперов.

"По подтвержденным данным, накануне из РоSSии на этот участок фронта прибыли роSSийские снайперы, которые приехали на украинскую землю для сдачи экзаменов. Оккупанты прицельным выстрелом ранили одного нашего защитника. Раненому воину немедленно оказана медицинская помощь", - сообщили в штабе ООС.

"Такие преступные действия не остались без ответа. Украинские военные, используя разрешено вооружение, уничтожили огневые точки противника. Потери врага уточняются", - отмечается в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки в зоне ООС дважды нарушали режим прекращения огня, пострадал военнослужащий.

11 марта в Офисе президента Украины заявили о прогрессе в переговорах трехсторонней контактной группы в Минске. В ТКГ передадут окончательно согласованные списки лиц, которые подлежат взаимному освобождению, включительно с итогами верификации, с безусловным и беспрепятственным доступом представителей Красного Креста к этим лицам.

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