Конференцию по коронавирусу отменили из-за коронавируса

Мэр де Блазио подтвердил, что положительный результат на вирус дали 36 человек. За один день число заразившихся увеличилось на 16 человек. На экстренной пресс-конференции губернатор Эндрю Куомо заявил, что общественные места сбора в городе закрываются. Чтобы ускорить процесс, в Нью-Йорк будет направлена национальная гвардия.

Среди отмененных массовых мероприятий в Нью-Йорке — полумарафон и Международный автосалон. Президент Ассоциации автодилеров Большого Нью-Йорка, Марк Шинберг подтвердил перенос мероприятия с посещаемостью около миллиона человек. «Мы хотим защитить наших посетителей, экспонентов и всех участников от коронавируса», — сказал он.

Всего из-за усугубления ситуации с коронавирусом в городе отменили около 50 крупных встреч, конференций и выставок.



