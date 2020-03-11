Стали известны имена погибших при обстреле позиций под Песками 10 марта

Боевики стреляли из-за спин мирного населения.

Стали известны имена погибших при обстреле позиций под Песками 10 марта
Фото: http://www.mobilmusic.ru

Стали известны имена двух украинских военнослужащих, которые погибли в результате попадания противотанковой управляемой ракеты в грузовик ГАЗ-66 в районе села Пески под Донецком.

Младший сержант, военнослужащий 131-го отдельного разведывательного батальона Андрей Ведешин получил тяжелые ранения и скончался во время эвакуации вертолетом.

Андрей Ведешин
Андрей Ведешин

О гибели земляка сообщила пресс-служба Винницкой ОГА.

"Старший солдат Ведешин Андрей Александрович 1985 г.р. погиб 10 марта около 09:30 утра в районе с. Пески Донецкой области при эвакуации с поля боя в вертолете. Военнослужащий Сухопутных войск Андрей Ведешин служил по контракту с мая 2017 года. Погибший проживал вместе с родителями в селе Кинашев Тульчинского района Винницкой области. У героя остались мать, брат и дочь (2012 г. р.)", - говорится в сообщении.

На Facebook-странице Кировоградского областного военкомата сообщили имя второго погибшего бойца. Виктор Николаевич Солтис - младший сержант, военнослужащий в/ч А1445 (131-й разведбат), родом из села Владимировка Кропивницкого района. Виктору Солтису было 33 года.

Как сообщалось, днем 10 марта роSSийские оккупанты обстреляли ракетами грузовое авто Объединенных сил на Донецком направлении.

Вечером 10 марта в пресс-центре штаба ООС сообщили, что обстрел автомобиля ВСУ был совершен террористами из-за спин мирного населения.

Отмечается, что в штабе ООС с помощью геоинформационной системы была проведена реконструкция обстрела противником автомобиля подразделения Объединенных сил из противотанкового ракетного комплекса.

"Анализ траектории, рельефа местности и места попадания дает основания утверждать, что противник снова нарушил международное гуманитарное право - вел огонь с позиций, которые были расположены за домами мирных жителей.Такие действия роSSийских оккупантов значительно усложняли задачу подразделений ООС по нанесению прицельных ударов по вражеским огневым точкам оккупантов. Ведь противник прекрасно понимает, что украинские защитники никогда не вели, не ведут и никогда не будут вести огонь по домам мирных жителей. Эти преступные действия характерны только для роSSийских оккупационных войск", - говорится в сообщении.

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