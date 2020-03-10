Постпред Украины в ООН поддержал меры по борьбе с коронавирусом

Кислица счел борьбу с коронавирусом уникальной возможностью изменить устаревшие методы работы в ООН.

?Постпред Украины в ООН поддержал меры по борьбе с коронавирусом
Сергей Кислица
Фото: Укринформ

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица прокомментировал решение ООН ввести ограничительные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции в мире.

Кислица положительно оценил усилия ООН в борьбе с предотвращением распространения SARS-CoV-2.

"Украина положительно относится к мероприятиям, о которых сегодня объявили в ООН с целью минимизации рисков распространения вируса COVID-19. Это касается, в частности, отмены заседаний с привлечением к участию представителей из столиц. Поддерживаем также усилия Генерального секретаря ООН, в частности по организации работы сотрудников секретариата дистанционно", - сказал он в комментарии LB.ua.

Постпред Украины в ООН считает распространение коронавирусной инфекции беспрецедентным вызовом.

"Перед нами - беспрецедентный вызов. Все возможные меры должны быть приняты, но без паники. Мы должны руководствоваться научным подходом и здравым смыслом", - отметил Сергей Кислица.

Он акцентировал на том, что коронавирус привлек внимание также к застарелым проблемам Организации.

"Хочу привлечь внимание к тому, что борьба с коронавирусом - это не только проблема, серьезность которой под сомнение никто не ставит. Это и возможность. Уникальная возможность изменить устаревшие методы работы, которых из-за раздутой бюрократии и политического саботажа со стороны некоторых государств десятилетиями не может избавиться ООН. Речь идет, прежде всего, об использовании современных информационных технологий, упрощении и уменьшении документооборота и количества заседаний, введении на постоянной основе дистанционной формы работы. Это в т.ч. позволит уменьшить нагрузку на регулярный бюджет ООН, который в последнее время и так недофинансирован", - заявил Сергей Кислица.

"По злой иронии судьбы, эта беда нас должна научить. Коронавирус особенно опасен для пожилых людей. Нашей организации в этом году исполняется 75 лет. Как и со случаем COVID-19, после того, как этот кризис закончится, ООН должна выработать иммунитет к пережиткам прошлого. Следовательно, этот вызов должен стать не приговором, а иммунизацией и возможностью избавиться от вредных привычек", - добавил он.

Как сообщалось, ранее сегодня ООН ввела ограничительные меры в связи с распространением коронавируса.

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