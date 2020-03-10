Украинские партии в 2019 году потратили около 2,5 млрд гривен

Больше всего расходов - у Радикальной партии и "Слуг народа".

Украинские партии в 2019 году потратили около 2,5 млрд гривен
Фото: Макс Требухов

Комитет избирателей Украины проанализировал расходы политических партий в 2019 году, согласно их финансовым отчетам.

Об этом сообщает пресс-служба КИУ в фейсбуке.

Лидерами по расходам стали Радикальная партия Олега Ляшко, потратившая за год 493 млн гривен, и "Слуг народа", которая потратила на уставную деятельность 479 млн гривен. На третьем месте - ВО "Батькивщина" - 375 млн гривен, за ней - "Европейская солидарность" - 270 млн гривен и "Голос" - 255 млн.

Меньшие затраты у "Оппозиционного блока" - 179 млн гривен, "Украинский стратегии Гройсмана" - 117 млн гривен, и ВО "Свобода" - 100 млн гривен. Партия "Сила и честь" потратила 35 млн гривен, а "Партия Шария" - 9 млн гривен.

Всего украинские партии потратили в 2019 году около 2,5 млрд гривен, из них 63% расходов - это оплата парламентской и президентской избирательных кампаний.

Отмечается, что во внимание принимались затраты партий, которые на последних парламентских выборах набрали более 2% голосов. Данные не содержат информации о партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", отчет которой не позволяет оценить общие расходы за 2019 год.

"Полученные данные развенчивают миф о слепую веру в новые лица. По-прежнему успех на выборах требует серьезных финансовых вливаний. Финансовый отчет «Слуги Народа» подтверждает этот тезис. Организация выборов требует значительных средств и ни одна партия не может полностью полагаться только на работу собственных волонтеров, поддержку виртуальных Интернет-команд или привлечения граждан на низовом уровне. Украинские выборы все еще остаются чрезвычайно дорогими и одного только энтузиазма партийного аппарата или поддержки граждан мало для проведения полномасштабной кампании в рамках всей страны", - отметил глава КИУ Алексей Кошель.

Напомним, в феврале НАПК распределило 283 млн гривен на финансирование политических партий в 2020 году. Речь идет о распределении 283 530,9 тыс. гривен среди партий "Слуга народа" (140 577,5 тыс. гривен), "ОПЗЖ" (42 538,1 тыс. гривен), ВО "Батькивщина" (26 666,1 тыс. гривен), "Европейская Солидарность" (26 410,95, тыс. гривен) и "Голос" (18 985,15 тыс. гривен).

Кроме этого, политические партии "ЕС" и "Голос" дополнительно получили по 14 176,55 тыс. гривен за соблюдения гендерных квот.

Политическим партиям, который по результатам выборов в июле 2019 годы прошли в Раду, компенсировали 467,3 млн гривен расходов на выборы.

Ранее также сообщалось, что Минюст решил через суд ликвидировать 48 партий-пустышек.

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