В "Слуге народа" рассказали о поиске замены Авакову

Будущему преемнику придется поработать под его началом.

В "Слуге народа" рассказали о поиске замены Авакову
Фото: Макс Левин

В "Слуге народа" заявили, что ищут кандидата в заместители министра внутренних дел, который в перспективе смог бы заменить Арсена Авакова во главе министерства.

Об этом рассказала заместитель главы президентской фракции Евгения Кравчук в интервью 24 каналу.

"Будем реалистично смотреть на ситуацию. МВД – это настолько сложное министерство, что предложить новое лицо без опыта... Вторых шансов может не быть, потому что это безопасность людей, это 300 тысяч личного состава. Есть вопросы к господину Авакову: и по полиции, и, очевидно, по другим моментам. Очевидно – и это правда – до сих пор нет кандидата у Владимира Зеленского, который бы полноценно мог гарантировать, что все будет в порядке", - сказала депутат.

"Мы решили так: предложим заместителя, и если этот человек вырастет и мы будем понимать, что этот потенциальный заместитель сможет заменить министра – то вечных людей нет нигде. Об этом свидетельствуют предыдущие увольнения", - сказала Кравчук.

Напомним, что Арсен Аваков является бессменным министром внутренних дел Украины с 2014 года. Он работал в правительствах Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и остался министром при новом премьере Денисе Шмыгале.

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