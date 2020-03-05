Рябошапка ушел из зала заседаний, не дождавшись увольнения

"Я иду. Но я иду, чтобы вернуться".

Фото: Макс Требухов

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка ушел из зала заседаний сразу после своего выступления, не дождавшись выражения недоверия.

"Постановление, внесенное инициаторами, построено на откровенной лжи и манипуляции. Меня не интересует мнение Бужанского о реформе прокуратуры. Для меня лучшей оценкой и ответом на это постановление являются письмо отца Катерины Гандзюк, у которого наконец появилась надежда, что убийцы его дочери будут наказаны", - сказал Рябошапка депутатам.

"Я не стал ничьим слугой. Я был и есть независимым. А независимого прокурора нельзя заставить, его можно только уволить. И я иду. Но я иду, чтобы вернуться", - сказал генеральный прокурор и покинул зал заседаний.

Часть нардепов "Слуги народа" провела его скандированием: "Позор!".

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Напомним, что бывший член Национального агентства по противодействию коррупции Руслан Рябошапка был главным специалистом по правоохранительной и антикоррупционной политике в штабе Владимира Зеленского, а после президентских выборов получил место в его администрации.

Рябошапка занял должность генерального прокурора 29 августа 2019 года.