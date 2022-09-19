Bloomberg: Війна в Україні показала, чому США не готові до війни з Китаєм
Забезпечення української армії зброєю призвело до тривожного виснаження американських складів, а для захисту Тайваня потрібно буде значно більше, інформує
«Дурні вчаться на власному досвіді. Мудрі ж вчаться на досвіді інших», - якось сказав німецький канцлер Отто фон Бісмарк. Завжди краще виносити важливі уроки з чужих воєн, ніж з тих, які доводиться вести самому.
Сьогодні США потрібно зробити життєво важливі висновки з війни, яку Росія розв’язала проти України, а також з власного давнього досвіду, здобутого в часи Другої світової війни. Якщо Америка хоче перемогти у потенційній війні з Китаєм через кілька років, їй краще почати серйозно озброїтися, перш ніж почнеться стрілянина.
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І це не секрет. Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван нещодавно сказав Bloomberg, що існує «чітка загроза» початку китайського вторгнення на Тайвань. Директор Національної розвідки США Авріл Гейнс назвала цю загрозу «гострою». Публічно Пентагон говорить про те, що не очікує початку вторгнення у найближчі два роки.
З розмов у Вашингтоні може скластися враження, що американські чиновники очікують початок відвертого вторгнення чи задушливої блокади Тайваню у найближчі 3-5 років, коли Сі Цзіньпін буде впевнений у перемозі його модернізованої Народної визвольної армії КНР. Чи готові США до катастрофи, у наближенні якої впевнені самі ж американські урядовці, - це зовсім інше питання.
Пентагон роками попереджав, що розбудова китайської армії змінює баланс сил в Східній Азії. Але бажання багатьох парламентарів, таких як Пелосі, виступати проти Пекіна без будь-якої стратегічної мети свідчить, що вони не усвідомлюють, на скільки тривожною стала ситуація. Оцінка військових сценаріїв за сприятливих умов свідчить, що США здатні перемогти у війні за Тайвань, хоч втрати серед солдатів і техніки будуть неприйнятними. Сценарії за несприятливих умов зазвичай закінчуються китайською перемогою. Звісно ж, ніхто точно не може сказати, як все відбудеться.