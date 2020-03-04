Стала известна суть подозрения Порошенко "за захват власти"

Юрист отметил, что исходя из логики ГБР, Порошенко захватил власть сам у себя.

Стала известна суть подозрения Порошенко "за захват власти"
Фото: eurosolidarity.org

Проект подозрения, которое Госбюро расследований подготовило для пятого президента Украины Петра Порошенко вызывает сомнения в обоснованности и объективности.

Об этом говорится в редакционной статье "Украинской правде", которая получила в распоряжение проект подозрения.

Адвокат с 40-летним опытом, партнер юридической компании Equity Ярослав Зейко, который по просьбе издания проанализировал документ, сделал вывод, что проект подозрения вызывает сомнения в объективности, поскольку к тексту имеются как юридические, так и чисто логические вопросы.

В подозрении речь идет о назначении Порошенко двух членов Высшего совета правосудия и заместителя главы Службы внешней разведки.

Юрист обращает внимание на то, что ГБР считает, будто бы Порошенко захватил власть "наперед", то есть в расчете удержать ее после проигрыша на выборах президента. Но на момент "преступления" Порошенко итак занимал должность главы государства. То есть исходя из логики ГБР, Петр Порошенко сам у себя захватил власть.

"Порошенко на тот момент был президентом, законно избранным народом Украины. И при таких условиях, конечно, ему уже никакой власти захватывать не было необходимости, ведь он уже был президентом и действовал в соответствии с полномочиями", - подчеркнул юрист.

Еще одна особенность подозрения - материальный ущерб, который должен быть результатом преступления. В случае с Порошенко ГБР решило, что этот вред - в зарплатах, выплаченных назначенным Порошенко должностным лицам.

Адвокат Зейко уверяет, что на практике это не может считаться ущербом, потому что люди получали заработную плату за фактически выполненную работу. "Они получали заработную плату за выполняемую работу, так что здесь никакого вреда нет. Это общая практика, Бог знает, еще с советских времен: когда человек все-таки занимал какую-то должность, выполнял какие-то функции, то это не может считаться ущербом".

"Сомнительной выглядит и "экспертиза", на которую якобы ссылается ГБР", - отмечает адвокат. Именно она должна определить, сколько именно будто потеряло государство из-за действий Порошенко. "Там есть якобы ссылки на экспертизу - ни номера, ни даты, - объясняет Зейко. - Значит, должностное лицо убеждено в том, что экспертиза будет такая, как надо. Это настораживает", - отмечает эксперт.

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