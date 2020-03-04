Шесть кандидатов в министры отказались от предложенных должностей в Кабмине (обновлено)

Это - Милованов, Жуковский, Коростылев, Новосад, Бородянский и Таран.

Шесть кандидатов в министры отказались от предложенных должностей в Кабмине (обновлено)
Фото: Сергей Нужненко

Руководитель КБ "Луч" Олег Коростылев, министр экономразвития Тимофей Милованов и экономист Роман Жуковский отказались от предложенных им должностей в новом Кабинете министров. Об этом в Telegram сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

По его информации, об отказе этих кандидатов войти в состав обновленного правительства сказал вероятный преемник Гончарука на должности премьера Денис Шмыгаль.

Таким образом, Коростылев отказался от должности вице-премьера по оборонной промышленности, Жуковский отказался быть министром экономразвития, а Тимофей Милованов не захотел переходить на должность министра агропромышленного комплекса.

Информацию об отказе Милованова подтвердили и источники "Интерфакс-Украина". При этом он не будет оставаться и на своей нынешней должности главы министерства экономразвития.

Обновление 13:59. Глава комитета по вопросам финансов Данило Гетманцев подтвердил журналистам, что Милованов отказался от должности в новом правительстве, добавили "Интерфакс Украина".

"Милованов сообщил, что он отказался от этой должности. Он не объяснил почему, я его не спрашивал, но очевидно он не видит как тот участок работы, который ему был предложен, организовать", - пояснил он.

Обновление 15:07. По данным источников LB.ua, от должностей также отказались министр образования и науки Анна Новосад, министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский и кандидат в министры обороны Андрей Таран.

До сих пор не решен вопрос с новым руководителем Минэкоэнерго.

Напомним, вчера появилась информация о кандидатах на должности министров в правительстве после объявления об отставке Алексея Гончарука. Место самого премьера должен занять вице-премьер - министр громад и территорий Денис Шмыгаль.

Заявление об отставке Гончарук написал 3 марта. 4 марта в Раде зарегистрировали проект постановления об его отставке.



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