Враг продолжает обстрелы Северодонецка: за сутки погибли шесть мирных граждан

Враг продолжает обстреливать Северодонецк – он цинично целит в места скопления людей и территории у бомбоубежищ. Всего за сутки погибли шесть человек и по меньшей мере восемь раненых, информирует Апостроф .

Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram-канале.

Он отметил, что в последние дни город непрерывно обстреливают рашисты, из-за чего добраться до места гибели человека очень сложно.

"Они знают, что на северодонецком "Азоте" обустроены бомбоубежища, и направляют снаряды именно туда. Вчера они убили там четырех местных жителей, еще трое госпитализированы. Также врагу известно, в каких школах есть укрытия – туда тоже бьют неслучайно. Около одного из учебных заведений 24 мая ранена женщина", - рассказал Гайдай.

Глава Луганской ОВА добавил, что информация о местах укрытия мирных жителей враг получает с помощью беспилотников, а также через наводчиков. Он подчеркнул, что предатели могут быть среди населения – якобы скрываться от обстрелов и получать вместе со всеми гуманитарную помощь, но при этом помогать врагу.