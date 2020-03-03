Офис генпрокурора закрыл производство о покушении на Шокина при помощи тепловизора

Еще в 2015 году было установлено, что людей в кабинете генпрокурора невозможно увидеть при использовании тепловизора.

Офис генпрокурора закрыл уголовное производство о покушении на убийство экс-генпрокурора Виктора Шокина, совершенное якобы при помощи тепловизора. Об этом в Telegram сообщил бывший народный депутат Сергей Лещенко.

По его информации, на начальном этапе было допрошено 700 свидетелей, проводилось около десятка следственных экспериментов и судебных экспертиз. Однако еще в 2015 году было установлено, что при помощи тепловизора нельзя заметить людей, которые находятся в кабинете генпрокурора.

Тогда же было доказано, что с места совершения выстрела нельзя увидеть людей в кабинете генерального прокурора.

"С 2017 года в деле не происходило ничего. В мае 2019 года, после активизации адвоката Трампа Руди Джулиани на украинском направлении, адвокаты Шокина приобщили к делу распечатки из интернета о давлении Джо Байдена на Петра Порошенко с целью отставки их клиента с поста генпрокурора", - заявил Лещенко.

Как пишет "Украинская правда", в пресс-службе СБУ подтвердили закрытие дела 28 февраля.

Напомним, в ноябре 2015 года неизвестные обстреляли рабочий кабинет Шокина в Киеве . Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту покушения.

На тот момент главный военный прокурор Анатолий Матиос намекал, что к покушению на Шокина могут быть причастны братья Клюевы. При этом слова Матиоса о том, что злоумышленники использовали тепловизор, поскольку окна были зашторены, вызвали насмешки.