"Квартал" выложил в Youtube полную версию "извинения" перед Гонтаревой
"Лысый глупец" Кошевой снова спел об экс-главе Нацбанка.
Студия "Квартал 95" выложила в Youtube полную версию "извинения" перед Валерией Гонтаревой за издевательскую песню о ее сгоревшем доме.
Актер "Квартала" Степан Казанин, представляя выступление, заявил, что предыдущий номер "наделал шороху, прям фурор произвел" и "не оставил равнодушным не только никого в нашей стране, но даже в Лондоне", намекая на нынешнее место жительства Гонтаревой.
После этого на сцену вышел Евгений Кошевой, Александр Пикалов в роли Игоря Коломойского и хор мужчин, загримированных под Коломойского.
"Валерия Алексеевна, простите. Мы ни в коем случае не хотели смеяться над тем, что у вас сгорел дом. Мы просто хотели вам сообщить, что он у вас сгорел. Просто мы видели вашу декларацию и поняли, что вы этого не заметите", - сказал в начале номера Кошевой.
После этого между ним и Пикаловым-Коломойским состоялся такой разговор:
- Кошевой: Обещаем, что больше не будем шутить над чужим горем.
- "Коломойский": А шо за горе? И почему оно чужое? Валерия Гонтарева - это наше общее горе.
- Кошевой: Игорь Валерьевич, пожалуйста, я вас очень прошу, не надо сейчас.
- "Коломойский": А шо, сильно песня зацепила?
- Кошевой: Сильно.
- "Коломойский": А как вы хотели?
- Кошевой: Хотели не так сильно.
Также Кошевой спел песню со словами:
"Горіла совість, палала,
Бо заспівав в Кварталі я
Пісню, як хата горіла.
Усі канали палали,
Навіть канал Discovery,
ICTV, Прямий, NewsOne -
Більше ж проблем у нас нема.
В жінки прошу пробачення,
Нову збудуєм дачу вам,
Гроші зберем на карточку,
На Дельта Банка карточку.
Те, що лунала пісня ця,
Вибачте лисого глупця.
Во ім'я сина і отця
Пресвята погорілиця".
Напомним, что ночью 17 сентября 2019 года в селе Гореничи под Киевом сгорел дом экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой.
"Квартал" на это отреагировал концертным номером, в котором Евгений Кошевой с хором имени Верьовки спел песню "Горіла хата палала, в Лондоні жінка плакала". Номер вызвал большой резонанс в соцсетях и СМИ.
"Квартал" заявил, что "имеет полное право на юмор и сатиру" и продолжит заниматься своим делом, а также поднял на смех министра культуры Владимира Бородянского и министра экономики Тимофея Милованова, которые раскритиковали номер.