МИД Польши: "Мы готовы к очень долгой информационной войне с Россией"

"Если бы мы сразу отреагировали, то только укрепили бы первое высказывание Путина".

МИД Польши: "Мы готовы к очень долгой информационной войне с Россией"
Фото: telegraf.com.ua

Заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский заявил, что Варшава готова к длительной информационной войне с Россией. Таким образом он прокомментировал реакцию на слова президента РФ Владимира Путина о роли Польши во Второй мировой войне, передает "Укринформ" со ссылкой на tvn.24.

"Мы готовы к очень долгой информационной войне с Россией", – отметил он.

Яблонский также сообщил, что Варшава умышленно сначала не комментировала слова президента РоSSии, чтобы посмотреть, в каком ключе все будет развиваться.

"Можно реагировать очень быстро без дальнейшего планирования, без более глубоких размышлений. Но можно подумать о том, какой это будет иметь эффект. Если бы мы сразу отреагировали, то только укрепили бы первое высказывание Путина. Поэтому мы не реагировали, чтобы первое заявление Путина не вызвало резонанса", – пояснил Яблонский.

Напомним, 19 декабря Путин во время пресс-конференции заявил, что СССР не оккупировал Польшу в сентябре 1939 года, а "ввел свои войска в страну, которая была дезинтегрированная, а власть уже не контролировала ситуацию". Также Путин выразил мнение, что Польша сама была агрессором, когда осенью 1938 года захватила часть Чехословакии.

После этого Премьер Польши Матеуш Моравецкий выступил с жестким заявлением в адрес Владимира Путина и заявил, что тот пытался оболгать Польшу.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украина передала боевикам воевавшего за "ДНР" бразильца Лусварги, - адвокатУкраина передала боевикам воевавшего за "ДНР" бразильца Лусварги, - адвокат
Судья Конституционного суда Мельник подал в отставку, - СМИСудья Конституционного суда Мельник подал в отставку, - СМИ
В РФ парень, заявивший о подброшенных ему Росгвардией наркотиках, найден обезглавленнымВ РФ парень, заявивший о подброшенных ему Росгвардией наркотиках, найден обезглавленным
Полиция выписала подозрение по инциденту с сотрудником Шарий.net в киевском судеПолиция выписала подозрение по инциденту с сотрудником Шарий.net в киевском суде
ГБР начало расследование против ГУ ГосЧС в Луганской области из-за пожара в интернатеГБР начало расследование против ГУ ГосЧС в Луганской области из-за пожара в интернате
Блок рекламы


Похожие новости
МИД Польши обвинил Путина в искажении истории Второй мировой войныМИД Польши обвинил Путина в искажении истории Второй мировой войны
Переговоры прошли очень успешно, - МендельПереговоры прошли очень успешно, - Мендель
Я бы очень хотел, чтобы США помогли и поняли нас, - ЗеленскийЯ бы очень хотел, чтобы США помогли и поняли нас, - Зеленский
Обвиняемого по "делу бронежилетов" генерал-майора Марченко готовы взять на поруки нардепыОбвиняемого по "делу бронежилетов" генерал-майора Марченко готовы взять на поруки нардепы
Лукашенко исключил возможность участия Беларуси в агрессии против Украины или ПольшиЛукашенко исключил возможность участия Беларуси в агрессии против Украины или Польши
Порошенко обсудил с Броком действия Украины в гибридной войне с РоссиейПорошенко обсудил с Броком действия Украины в гибридной войне с Россией
У посольства Польши в Киеве устроили акцию в поддержку задержанного МазураУ посольства Польши в Киеве устроили акцию в поддержку задержанного Мазура
Зеленский: "Не очень много посадок? И согласен, и нет"
Украинец получил гражданство Польши за спасение людей в ДТПУкраинец получил гражданство Польши за спасение людей в ДТП
США введут безвиз для Польши с 11 ноябряСША введут безвиз для Польши с 11 ноября
Последние новости
Подгружаем последние новости