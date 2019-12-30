МИД Польши: "Мы готовы к очень долгой информационной войне с Россией"

"Если бы мы сразу отреагировали, то только укрепили бы первое высказывание Путина".

Заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский заявил, что Варшава готова к длительной информационной войне с Россией . Таким образом он прокомментировал реакцию на слова президента РФ Владимира Путина о роли Польши во Второй мировой войне, передает "Укринформ" со ссылкой на tvn.24.

"Мы готовы к очень долгой информационной войне с Россией ", – отметил он.

Яблонский также сообщил, что Варшава умышленно сначала не комментировала слова президента РоSSии, чтобы посмотреть, в каком ключе все будет развиваться.

"Можно реагировать очень быстро без дальнейшего планирования, без более глубоких размышлений. Но можно подумать о том, какой это будет иметь эффект. Если бы мы сразу отреагировали, то только укрепили бы первое высказывание Путина. Поэтому мы не реагировали, чтобы первое заявление Путина не вызвало резонанса", – пояснил Яблонский.

Напомним, 19 декабря Путин во время пресс-конференции заявил, что СССР не оккупировал Польшу в сентябре 1939 года, а "ввел свои войска в страну, которая была дезинтегрированная, а власть уже не контролировала ситуацию". Также Путин выразил мнение, что Польша сама была агрессором, когда осенью 1938 года захватила часть Чехословакии.