Глава АРМА досрочно уволен с должности

Янчук отработал всего три года вместо положенных пяти.

?Глава АРМА досрочно уволен с должности
Фото: Макс Требухов

Кабинет министров на заседании 27 декабря уволил главу Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления коррупционными активами (АРМА) Антона Янчука.

Об этом говорится в распоряжении №1374.

Основанием для увольнения стала новая статья 87-1 в законе о государственной службе, согласно которой чиновника можно уволить в связи с приходом на должность нового премьер-министра (министра или руководителя госоргана) в течение четырех месяцев.

Антон Янчук возглавлял АРМА с декабря 2016 года, то есть всего три года вместо предусмотренных пяти лет.

До этого он работал заместителем министра юстиции.

Напомним, что с середины ноября Янчук был отстранен от должности. Поводом для этого стал срыв отопительного сезона теплоэлектроцентралями во Львовской области, которые были переданы во временное подчинение АРМА.

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