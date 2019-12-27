Экс-нардепу Кайде, подозреваемому в нападении на нардепа Богданца, суд ужесточил меру пресечения

Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения бывшему народному депутату Алексею Кайде, который 11 декабря подрался с депутатом от "Слуги народа" Андреем Богданцом.

Суд частично удовлетворил жалобу прокурора и отправил "свободовца" под ночной домашний арест.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"По результатам апелляционного рассмотрения апелляционной жалобы, поданной прокурором и стороной защиты, удовлетворена частично, постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 12 декабря 2019 отменено, применены к подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста в определенный период суток, а именно: с 22:00 до 6:00 следующего дня с запретом покидать место жительства без разрешения следователя, прокурора и суда до 12 февраля 2020 включительно", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 декабря после заседания аграрного комитета произошла драка между народным депутатом и представителями "Свободы". Член фракции "Слуга народа" Ирина Верещук сообщила, что националисты таким образом пытались добиться снятия с рассмотрения закона о рынке земли.

Впоследствии заместитель председателя фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук сообщила, что Богданца госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга.

Утром 12 декабря Кайду задержали. Ему вменяют ч.2 ст.346 - насилие в отношении государственного деятеля.