Словарь современного украинского языка и сленга выбрал слово года

Словарь современного украинского языка и сленга "Мыслово" выбрал существительное "діджиталізація" ("диджитализация") словом 2019 года.

Об этом сообщается на сайте издания.

"Словарь современного украинского языка и сленга "Мыслово" выбрал слово "діджиталізація" словом 2019 года. Неологизм, который вошел в украинский язык лишь несколько лет назад, является транслитерацией английского digitalization и означает изменения во всех сферах общественной жизни, связанные с использованием цифровых технологий. Слово представляет собой упрощенную форму более точного термина “цифровая трансформация” и является проявлением глобальной цифровой революции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что другие мировые тренды, такие как изменение климата или проблемы гендерной идентичности, не получили существенного распространения в украинском публичной дискуссии.

Другими претендентами на звание слова года были:

"Зе" - сокращение фамилии избранного в 2019 году президента Владимира Зеленского. Также часто используется как часть сложных слов, с ним связанных: зе-команда, зе-президент, зе-кандидат и т.п.;

"монобільшість" ("монобольшинство") - в 2019 впервые в истории украинского парламентаризма большинство в Верховной Раде было сформировано одной партией;

"турборежим" - термин, которым характеризуют первые месяцы работы Верховной Рады Украины IX созыва;

"розведення" ("разведение") - желание президента Зеленского развести войска на Донбассе вызвало широкую дискуссию в украинском обществе;

"червоні лінії" ()"красные линии") - термин активизировался в украинском публичном дискурсе в связи с победой Владимира Зеленского и беспокойством гражданского общества его решениями;

"полонені" ("пленные") - в связи с возвращением из РоSSии украинских пленных и переговорами по новому обмену.

Словарь "Мыслово" был создан в 2012 году для фиксации неологизмов, сленга и других проявлений современного украинского языка. Ежегодно "Мыслово" выбирает слово года, руководствуясь его популярность и социальной значимостью. В 2018 году это было слово "томос", в 2017 - "безвіз" ("безвиз"), в 2016 - "корупція" ("коррупция"), в 2015 - "блокада", 2014 - "кіборги" ("киборги"), 2013 - "євромайдан" ("евромайдан").

Напомним, Кембриджский словарь выбрал словом 2019 года upcycling (апсайклинг).Это вторичное использование разных материалов для изготовления новых вещей. Такой процесс помогает уменьшить количество отходов, что уменьшает пагубное влияние на экологию.

По версии Оксфордского словаря, словом 2019 года избрали выражение climate emergency, которое переводится как "чрезвычайная климатическая ситуация".