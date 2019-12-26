?Генпрокуратура не согласовала проект подозрения депутатке Федине

Генеральная прокуратура не согласовала проект подозрения депутатке Софии Федине из оппозиционной фракции "Европейская солидарность", которую Госбюро расследований обвинило у угрозах убийством президенту Владимиру Зеленскому (ч.1 ст.346 Уголовного кодекса).

Об этом в комментарии журналистам заявила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова, пишет "Укринформ".

"По поводу проекта сообщения о подозрении [Марусе Звиробий], насколько мне известно, он был возвращен из Генеральной прокуратуры без согласования, аргументируя это тем, что нет решения по другому лицу, а именно - которое является народным депутатом Украины [Софии Федине]. И, собственно, пока не будет принято решение по этому лицу, то, соответственно, и этот проект сообщения о подозрении в настоящее время является несогласованным", - сказала Иванова.

Напомним, что 26 октября София Федина вместе с волонтером Марусей Зверобой (ей тоже подготовили подозрение) записала видео, на котором они обсуждают варианты гибели президента Украины Владимира Зеленского, который перед этим отправился на Донбасс.

"Мы с Марусей шли и говорили, что товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кто-то опять в белой рубашке припрется на передовую", - говорит на этом видео Федина. - "Мне бы очень хотелось, чтобы во время его пребывания там немного «накрыли»".

После этого на Федину посыпались жалобы в органы от депутатов, и Генеральная прокуратура открыла уголовное производство.

Федина входила в первую пятерку избирательного списка "Европейской солидарности" на досрочных выборах в Верховную Раду в июле 2019 года.