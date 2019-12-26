В департаменте строительства Полтавской ОГА проходят обыски

Обыски проходят по делу в хищении госсредств.

В Департаменте строительства Полтавской областной государственной администрации правоохранители проводят обыски. Об этом сообщило Poltavske.tv.

Сообщается, что обыски проводят в рамках дела, открытого по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

"Группа, которая подозревается в совершении уголовных преступлений, в 2018 году вносила недостоверные сведения в проектов и проектно-сметной документации, чем нанесли ущерб государственному бюджету", - отметил пресс-секретарь полтавской областной полиции Юрий Сулаев.

Ранее, 18 декабря СБУ уже проводила обыски в Департаменте строительства Полтавской ОГА и в Государственном предприятии "Агентство местных дорог".

Напомним, сегодня, 26 декабря НАБУ пришло с обыском в Министерство информационной политики и государственное предприятие "Защита информационного пространства", которое находится в подчинении этого ведомства. Следственные действия проходят в рамках дела о тендере на сумму в 15 млн гривен на продвижение Украины и бренда Ukraine NOW на телеканале CNN.