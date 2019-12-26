Под Мариуполем военные собрали "новогоднюю елку" из вражеских снарядов
"Это все - боеприпасы, запрещенные минскими договоренностям. Чтобы их собрать, мы потратили всего 20 минут".
Украинские военные, которые удерживают позиции на Мариупольском направлении, решили не оставлять этого года без подарков и роSSийских наемников и собрали из мин, снарядов и гранат, которые ежедневно прилетают со стороны пророSSийских боевиков, импровизированную "новогоднюю елку" высотой почти два метра.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.
"Это все - боеприпасы, запрещенные минскими договоренностям. Чтобы их собрать, мы потратили всего 20 минут. Но, если бы была поставлена задача - построить елку высотой 10 метров, мы бы потратили на сбор остатков вражеских боеприпасов не более 4-5 часов", - сообщил старший офицер командования воинской части Вячеслав.
Он также отметил, этот "новогодний подарок" украинские защитники Приазовья готовы передать боевикам любым способом на определенном ими участке линии фронта.
Напомним, ранее на очередной итоговой пресс-конференции президент РоSSии Владимир Путин заявил, что оружие и военную технику боевикам "ЛДНР" поставляют "симпатизирующие страны".
Ранее РоSSия всегда утверждала, что технику нашли местные сепаратисты не получают вооружения из РФ, а "находят его самостоятельно". "Большая часть этих запасов была оставлена в шахтах Донбасса и оказалась у повстанцев",- заявлял представитель роSSийской делегации в Международном суде ООН в Гааге.
В 2017 году Суд Европейского союза признал поставки роSSийского оружия на украинский Донбасс.