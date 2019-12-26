Под Мариуполем военные собрали "новогоднюю елку" из вражеских снарядов

"Это все - боеприпасы, запрещенные минскими договоренностям. Чтобы их собрать, мы потратили всего 20 минут".

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Украинские военные, которые удерживают позиции на Мариупольском направлении, решили не оставлять этого года без подарков и роSSийских наемников и собрали из мин, снарядов и гранат, которые ежедневно прилетают со стороны пророSSийских боевиков, импровизированную "новогоднюю елку" высотой почти два метра.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Это все - боеприпасы, запрещенные минскими договоренностям. Чтобы их собрать, мы потратили всего 20 минут. Но, если бы была поставлена задача - построить елку высотой 10 метров, мы бы потратили на сбор остатков вражеских боеприпасов не более 4-5 часов", - сообщил старший офицер командования воинской части Вячеслав.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Он также отметил, этот "новогодний подарок" украинские защитники Приазовья готовы передать боевикам любым способом на определенном ими участке линии фронта.

Напомним, ранее на очередной итоговой пресс-конференции президент РоSSии Владимир Путин заявил, что оружие и военную технику боевикам "ЛДНР" поставляют "симпатизирующие страны".

Ранее РоSSия всегда утверждала, что технику нашли местные сепаратисты не получают вооружения из РФ, а "находят его самостоятельно". "Большая часть этих запасов была оставлена в шахтах Донбасса и оказалась у повстанцев",- заявлял представитель роSSийской делегации в Международном суде ООН в Гааге.

В 2017 году Суд Европейского союза признал поставки роSSийского оружия на украинский Донбасс.

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