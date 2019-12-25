Оккупанты устроили обстрел неподалеку Крымского, ранен украинский военный

За минувшие сутки противник открывал огонь девять раз, также был ранен военнослужащий.

Оккупанты устроили обстрел неподалеку Крымского, ранен украинский военный
Фото: 24tv.ua

В зоне боевых действий Донецкой и Луганской областей с начала суток 25 декабря и по состоянию на 7 утра произошел один обстрел. Противник открыл огонь по местности неподалеку Крымского Луганской области, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

"Из стрелкового оружия противник открывал огонь по позициям украинских защитников неподалеку населенного пункта Крымское. В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранение", – заявили в министерстве.

За сутки 24 декабря оккупационные войска открывали огонь девять раз. В результате этого также был ранен украинский военный.

"Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и иного стрелкового оружия", – пояснили в Минобороны.

В частности, огонь велся из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов по защитникам н.п. Березовое; четыре раза противник обстреливал район Новолуганского (из миномета калибра 82 мм – 9 мин, гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и др. оружия); возле Крымского обстреливали из гранатометов и др. стрелкового оружия; в районе н.п. Светлодарск – из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов; возле Шумов – из разных гранатометов.

Напомним, 22 декабря в зоне боевых действий на Донбассе погиб военнослужащий 93-й бригады "Холодный Яр", солдат Герман Соловьев, 1990 года рождения.

"Он умер во время перестрелки с пророSSийскими наемниками прямо на позиции", – сообщили в пресс-службе бригады.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На западной границе Украины образовались километровые очередиНа западной границе Украины образовались километровые очереди
Германия не будет отвечать на санкции США против "Северного потока-2"Германия не будет отвечать на санкции США против "Северного потока-2"
Нефтегазовые предприятия в Сирии атаковали беспилотникиНефтегазовые предприятия в Сирии атаковали беспилотники
Оккупанты из миномета обстреляли жилые дома Золотого-4Оккупанты из миномета обстреляли жилые дома Золотого-4
Ялтинского блогера Гайворонского выдворили из оккупированного Крыма, - адвокатЯлтинского блогера Гайворонского выдворили из оккупированного Крыма, - адвокат
Блок рекламы


Похожие новости
С начала суток в зоне боевых действий на Донбассе произошло три обстрелаС начала суток в зоне боевых действий на Донбассе произошло три обстрела
Оккупанты направляют на Донбасс новые поставки мин и гранат, - разведкаОккупанты направляют на Донбасс новые поставки мин и гранат, - разведка
Украинский военный погиб на Донбассе, еще один - раненУкраинский военный погиб на Донбассе, еще один - ранен
Боевики из минометов обстреляли хутор Вольный и позиции ООС возле КрымскогоБоевики из минометов обстреляли хутор Вольный и позиции ООС возле Крымского
Оккупанты из миномета обстреляли жилые дома Золотого-4Оккупанты из миномета обстреляли жилые дома Золотого-4
В Москве возле здания ФСБ произошла стрельба, есть раненыеВ Москве возле здания ФСБ произошла стрельба, есть раненые
Боевики за сутки семь раз обстреляли позиции ВСУ на ДонбассеБоевики за сутки семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
В Марьинке из-за обстрела погиб мирный жительВ Марьинке из-за обстрела погиб мирный житель
Уволенный из-за антисемитского скандала украинский консул в Гамбурге восстановился на должностиУволенный из-за антисемитского скандала украинский консул в Гамбурге восстановился на должности
За сутки на Донбассе ранен один военнослужащий ВСУЗа сутки на Донбассе ранен один военнослужащий ВСУ
Последние новости
Подгружаем последние новости