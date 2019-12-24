Руководители Геокадастра Львовской области пытались завладеть землей на 25 млн грн

Земельный участок был в коммунальной собственности, Геокадастр не имел права им распоряжаться.

Следователи Государственного бюро расследований во Львовской области задержали топ-чиновников Госгеокадастра по факту покушения на незаконное отчуждение 26,75 гектаров земли. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Фото: ГБР
Фото: ГБР

Чиновник, действуя в сговоре с подчиненными и другими лицами, издал и подписал приказы о согласии на разделение этого земельного участка и разработку проектов землеустройства. Ориентировочная стоимость земельного участка составляет более 25 млн грн.

"Земельный участок находится в коммунальной собственности, поэтому Госгеокадастр не может им распоряжаться", - сказано в сообщении ГБР.

Во время обысков следователи изъяли документы, подтверждающие противоправную деятельность чиновников.

Фото: ГБР

По данному факту открыли дело по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, то есть умышленное, с целью получения любой неправомерной выгоды для самой себя или другого физического, или юридического лица и использование служебным лицом власти или служебного положения вопреки интересам службы)

Фигурантам грозит от 3 до 6 лет лишения свободы, а также штраф и запрет занимать определенные должности до трех лет.

Напомним, ГБР сообщило главному государственному инспектору харьковской таможни Государственной фискальной службы о подозрении в злоупотреблении служебным положением. Подозреваемы, действуя в интересах юридического лица-импортера, внес в официальную базу данных недостоверные сведения о классификации оборудования для обработки древесины.



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