В ПЦУ рассказали о рисках переноса празднования Рождества

Переход на григорианский календарь внесет "сумятицу в украинское православие на десятилетия вперед".

В ПЦУ рассказали о рисках переноса празднования Рождества
Архиепископ Евстратий (Зоря)
Фото: pomisna.info

Член синода Православной церкви Украины, глава синодальной богословско-литургической комиссии архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря) прокомментировал споры по вопросу о переносе даты празднования Рождества и календарной реформе в ПЦУ

По мнению архиерея, переход ПЦУ на григорианский календарь законсервирует многие религиозные общины.

"Поспешная календарная реформа (и даже непродуманные одни лишь попытки сейчас прорекламировать ее предложениями "удвоения празднования") потенциально законсервируют в Московском Патриархате тысячи общин с миллионами верующих и внесут сумятицу в украинское православие на десятилетия вперед", - написал архиепископ Евстритий на своей странице в фейсбуке.

По его словам, риски от реформы церковного календаря сейчас очевидны и реальны.

Ранее предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний заявил, что церковь не против переноса даты празднования Рождества Христова, но не может ставить такой вопрос на повестку дня, пока "становится на ноги".

Напомним, в 2017 году Верховная Рада сделала 25 декабря выходным. 30% религиозных общин в Украине празднует Рождество именно в этот день.

Из Православных церквей 25 декабря празднуют Рождество Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Румынская, Болгарская, Элладская, Албанская, Чешских земель и Словакии, Кипрская Православные Церкви.

Русская, Грузинская, Иерусалимская, Польская, Сербская Церкви празднуют Рождество 7 января. Молдова и Беларусь, как и Украина, празднуют Рождество 25 декабря и 7 января.

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