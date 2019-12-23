Прокуратура АРК допускает заведение уголовных дел по факту запуска роSSийских поездов в Крым
Также открыто уголовное производство по факту строительства моста.
Прокуратура Автономной Республики Крым допускает возможность открытия уголовных производств по факту запуска железнодорожного движения по Керченскому мосту. Об этом сообщил глава прокуратуры Игорь Поночовный в эфире "Крым.Реалии".
Он заявил, что реакция уголовным делом на перевозчика, который организовывает незаконную переправу пассажиров, будет уже после первого поезда, который прибудет в Крым.
"Потому что мы знаем, есть порядок въезда-выезда на оккупированную территорию и он возможен только через пункты пропуска, которые находятся между Херсонской областью и оккупированным полуостровом. Любой другой приезд граждан на территорию полуострова – это и административное и, если целью этого визита было причинение вреда, то и уголовное преступление. Также существует преступление – незаконная перевозка лиц через государственную границу – однозначно будет даваться оценка компании-перевозчику, которая доставляет в Крым людей", – сказал Поночовный.
Ранее сообщалось, что РЖД не будет заниматься перевозом пассажиров в Крым. Этим будет заниматься частная компания.
Также он добавил, что прокуратура уже открыла уголовное производство по факту строительства моста – оно касается экологических преступлений, поскольку возведение путепровода нанесло вред Азовскому морю и Керченскому проливу.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 23 декабря открыл движение по железнодорожной части Керченского мостового перехода, соединяющего оккупированный Крым с территорией РоSSии.
Первый пассажирский поезд проедет по мосту в ночь с 24 на 25 декабря 2019 года. Он отправился из Санкт-Петербурга примерно в то же время, когда и Путин с Тамани. В Севастополь он приедет 25 декабря.