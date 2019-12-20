"Европейская солидарность" заявила о блокировании офиса сотрудниками ГБР и политических преследованиях

В партии связывают обыски в офисе на Лаврской и в Думской.

"Европейская солидарность" заявила о блокировании офиса сотрудниками ГБР и политических преследованиях
Фото: eurosolidarity.org

Партия "Европейская солидарность" настаивает на связи обысков Государственного бюро расследований в офисе «ЕС» на Лаврской и обысков НАБУ в офисе телеканала «Думская ТВ» в Одессе и считает это свидетельством скоординированной работы силовиков с целью политических преследований". Об этом говорится в заявлении партии.

"Сегодня утром неизвестные в балаклавах заблокировали работу Открытого офиса партии «Европейская Солидарность» по адресу ул. Лаврская, 16. Молодые люди спортивного телосложения со скрытыми лицами заблокировали вход на рабочие места и долго не представлялись. В конце концов выяснилось, что эта «спецоперация» проводится сотрудниками Государственного бюро расследований, директор которого Роман Труба является фигурантом «кассетного скандала», из которого общество узнало о прямом ручное управление ГБР со стороны Офиса президента Зеленского", - говорится в заявлении.

"«Европейская Солидарность» связывает подобную активизацию господина Трубы с попытками власти свести счеты с политическими оппонентами, запугать оппозицию, а также с попытками отвлечь внимание общества от провалов на внешней арене и в экономике страны", - заявили также в ЕС.

Действия силовиков в партии называют элементами шоу, которое "власть пытается скормить украинским гражданам вместо реальных успехов".

"О недопустимости политических преследований оппозиции предупреждают и наши международные партнеры. В частности, в итоговой резолюции парламентского Комитета ассоциации Украины с ЕС европарламентарии призывают новую власть не прибегать к политическим преследованиям.Требуем от власти прекратить давление на оппозицию и независимые СМИ, не позорить Украину перед миром и собственным народом", - говорится в заявлении.

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