Высший совет правосудия отказался уволить судью, запретившего Майдан

Борис Санин продолжит работать в ОАСК.

Высший совет правосудия отказался уволить судью, запретившего Майдан
Фото: hcj.gov.ua

Высший совет правосудия 19 декабря отказал Высшей квалификационной комиссии судей в увольнении судьи Окружного административного суда Киева Богдана Санина, который принял решение о запрете массовых акций в центре Киева с 1 декабря 2013 года по 7 января 2014 в разгар Майдана.

Об этом говорится на сайте ВСП.

Полтора года назад ВККСУ по итогам собеседования признала Санина не соответствующим занимаемой должности. Но в ВСП решили, что решение комиссии не было мотивированым.

"Считаю, что выраженная в баллах оценка судьи Санина по критериям профессиональной этики и добродетели, указанная в решении комиссии [611 при 670 минимально необходимых], не является мотивированной, поскольку не отражает в полной мере уровень этих характеристик судьи Санина. В решении указаны баллы, которыми оценен судья Санин по каждому из критериев, но отсутствуют какие-либо доводы и аргументы комиссии со ссылкой на конкретные обстоятельства, при которых судья не соответствует этим критериям и, как следствие, не соответствует занимаемой должности", - заявил член ВСП Владимир Говоруха.

На этом заседании ВСП также отказалась уволить Лиану Курило с должности судьи Харьковского апелляционного административного суда и Станислава Рычку с должности судьи Заводского районного суда Каменского.

Напомним, 30 ноября 2013 года в день разгона студенческого Майдана Богдан Санин в ответ на иск Киевгосгорадминистрации принял решение запретить массовые акции в центре Киева с 1 декабря по 7 января 2014 года. Это решение стало формальным оправданием для нескольких попыток штурма Майдана.

В апреле 2014 года решение Санина отменил Высший административный суд.

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