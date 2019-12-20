ГПУ выявила хищение средств в ходе ремонта моста в Станице Луганской

Предварительно установлено, что должностные лица хотели присвоить более 10 млн гривен.

В Луганской области правоохранители выявили факты злоупотребления и хищения бюджетных средств во время капитального ремонта моста в Станично-Луганском районе.

Об этом информирует пресс-служба Генеральной прокуратуры.

19 декабря проведен ряд обысков, в ходе которых изъяты документы о проведении капитального строительства моста через р. Северский Донец.

"По материалам следствия, должностные лица одного из управлений Луганской областной государственной администрации вероятно вошли в сговор с должностными лицами ряда коммерческих структур с целью хищения бюджетных средств, выделенных на ремонт объектов инфраструктуры области", - говорится в сообщении.

Фото: gp.gov.ua

Следствие считает, что объемы и стоимость ремонта были завышены. Предварительно установлено, что должностные лица хотели присвоить более 10 млн гривен.

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по предварительной правовой квалификации ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины. Проводятся следственные действия, судебные экспертизы с целью установления объема нанесенного ущерба.

Фото: gp.gov.ua

Напомним, строительство нового моста в Станице Луганской закончили 20 ноября. Строительство фактически продлилось меньше двух месяцев - с 2 сентября по 20 ноября. Стоимость моста составила 38 млн гривен, деньги взяли из Дорожного фонда. Его ширина - 2,5 метра, чего достаточно для проезда "скорой помощи", но не тяжелой военной техники.

Мост через реку Северский Донец у Станицы Луганской - единственный работающий пункт пропуска в Луганской области, который ведет на оккупированную Россией территорию. Движение транспорта по мосту, который боевики подорвали в начале 2015 года, было невозможно. Пеший переход до недавнего времени был организован по временным деревянным лестницам и настилам.

Восстановление моста через реку Северский Донец в районе Станицы Луганской является частью международных обязательств Украины для улучшения гуманитарной ситуации на линии разграничения. 27 июня 2019 года ОБСЕ подтвердила разведение подразделений ВСУ и боевиков у Станицы Луганской, которое было необходимо для начала ремонта моста.

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