Глава образовательного комитета ВР стал главным плагиатором 2019 года

Ученые провели церемонию "награждения" "Академическая негодность 2019".

Глава образовательного комитета ВР стал главным плагиатором 2019 года
Фото: facebook/Слуга Народу

Глава образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак возглавил рейтинг плагиаторов 2019 года по версии группы ученых "Дисергейт". Об этом сообщила УП со ссылкой на эфир волонтерского общественного телевидения I-UA.TV, где ученые провели церемонию "Академическая негодность 2019".

В докторской диссертации Бабака обнаружили текстовые заимствования.

Среди номинантов также были:

  • Константин Ващенко, государственный секретарь Министерства финансов за текстовые заимствования в докторской диссертации;
  • Петр Ющенко, брат третьего президента Виктора Ющенко, за текстовые заимствования в докторской диссертации и имитацию исследования;
  • Александр Яцына, заместитель директора Национального института рака, за текстовые заимствования в докторской диссертации и открытие "тазового дна";
  • Анна Фотина, за текстовые заимствования в докторской диссертации.

"История с плагиатом Бабака началась еще три года назад, осенью 2016 года, когда в нескольких группах в фейсбуке, где присутствуют ученые, появилась информация о плагиате в его публикации с работы роSSийского студента. Копнули глубже, и весной появилось разоблачение, что Бабак и в докторской диссертации заимствовал чужие тексты ", - рассказала кандидат экономических наук Светлана Вовк.

Отмечается, что ученные ожидают реакции партии "Слуга народа" и на соответствующие меры относительно нарушителя академической доброчестности.

Напомним, в ноябре 2018 года главного редактора журнала Vogue Ukraine Ольгу Сушко уволили с должности за плагиат.

Читатели обратили внимание на то, что в номере Vogue Ukraine за июнь 2018 года колонка главного редактора Сушко является точной копией вступительного письма роSSийской коллеги из Harper’s Bazaar Шахри Амирхановой 2006 года.

Позже плагиат обнаружили и в других выпусках журнала.

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