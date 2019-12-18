Глава образовательного комитета ВР стал главным плагиатором 2019 года
Ученые провели церемонию "награждения" "Академическая негодность 2019".
Глава образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак возглавил рейтинг плагиаторов 2019 года по версии группы ученых "Дисергейт". Об этом сообщила УП со ссылкой на эфир волонтерского общественного телевидения I-UA.TV, где ученые провели церемонию "Академическая негодность 2019".
В докторской диссертации Бабака обнаружили текстовые заимствования.
Среди номинантов также были:
- Константин Ващенко, государственный секретарь Министерства финансов за текстовые заимствования в докторской диссертации;
- Петр Ющенко, брат третьего президента Виктора Ющенко, за текстовые заимствования в докторской диссертации и имитацию исследования;
- Александр Яцына, заместитель директора Национального института рака, за текстовые заимствования в докторской диссертации и открытие "тазового дна";
- Анна Фотина, за текстовые заимствования в докторской диссертации.
"История с плагиатом Бабака началась еще три года назад, осенью 2016 года, когда в нескольких группах в фейсбуке, где присутствуют ученые, появилась информация о плагиате в его публикации с работы роSSийского студента. Копнули глубже, и весной появилось разоблачение, что Бабак и в докторской диссертации заимствовал чужие тексты ", - рассказала кандидат экономических наук Светлана Вовк.
Отмечается, что ученные ожидают реакции партии "Слуга народа" и на соответствующие меры относительно нарушителя академической доброчестности.
Напомним, в ноябре 2018 года главного редактора журнала Vogue Ukraine Ольгу Сушко уволили с должности за плагиат.
Читатели обратили внимание на то, что в номере Vogue Ukraine за июнь 2018 года колонка главного редактора Сушко является точной копией вступительного письма роSSийской коллеги из Harper’s Bazaar Шахри Амирхановой 2006 года.
Позже плагиат обнаружили и в других выпусках журнала.