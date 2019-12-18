"Квартал 95" "перепутал" Трампа с Зеленским, изобразив его играющим на пианино без штанов

Актеры студии высмеяли президента США.

"Квартал 95" "перепутал" Трампа с Зеленским, изобразив его играющим на пианино без штанов
Фото: bykvu.com

Актеры студии "Квартал 95" показали номер, в котором высмеяли американского президента Дональда Трампа, изобразив его играющим на рояле без штанов.

В социальных сетях появились видео отрывков с концерта, сообщают Буквы.

В номере новогодней программы Дональд Трамп якобы звонит президенту Владимиру Зеленскому по Skype, чтобы поздравить его с Новым годом.

Трамп говорит, что после их последней встречи дела у него идут "не очень". Он просит Зеленского одолжить полиграф для грядущего допроса в конгрессе в деле об импичменте.

Чтобы доказать, что "он на одной волне" с Зеленским, Трамп снимает штаны и играет на пианино знаменитый рождественский хит Jingle Bells, зал при этом взрывается смехом.

Похожий номер был в репертуаре самого Зеленского, когда тот выступал в составе "Квартала".

Ранее в американской юмористической передаче Last Week Tonight with John Oliver показали известный номер, где нынешний президент Украины Владимир Зеленский играет на рояле без штанов.

"Смысл в том, что все части этого глупого Уотергейта еще тупее, чем вы можете себе представить. И даже сам украинский президент Владимир Зеленский выглядит бессмысленным дураком. Ранее он был комиком, который играл в сериале роль президента Украины. Хотя интересный факт. Одна из его комических сцен, где он и другой артист изображали, что играют на рояле с помощью … Ну, сами увидите. Так, он играет на пианино своим х*ром. Но задумайтесь о пареньке рядом с ним. Почему же его не выбрали президентом Украины? Пройдет всего несколько лет и он закончит, играя свою х*ромузику в одиночестве по забегаловках. Шоу-бизнес жесток", – заявил ведущий Джон Оливер и обнародовал несколько секунд из выступления "Квартала 95".

Накануне пресс-секретарь фракции "Слуги народа" Юлия Палийчук опубликовала фрагмент новогоднего выпуска студии "Квартал 95", в котором актеры якобы извинились перед экс-главой НБУ Валерией Гонтаревой. На самом деле кварталовцы опять посмеялись над Гонтаревой, назвав ее "пресвятой погорилецей". Позже Палийчук удалила видео из фейсбука.

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