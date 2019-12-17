Столар возглавил киевскую ячейку партии Медведчука

Народный депутат будет развивать пророSSийскую партию.

Столар возглавил киевскую ячейку партии Медведчука
Вадим Столар
Фото: Цензор

Депутат Верховной Рады, застройщик Вадим Столар возглавил киевскую организацию пророSSийской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

Об этом говорится на сайте партии.

Столар пришел в политику в 2006 году, став депутатом Киевского областного совета от партии "Наша Украина", а уже в 2010 году был избран народным депутатом Украины от Партии регионов. Потом дважды проиграл выборы в Верховную Раду по мажоритарке в Киеве - сначала Александру Бригинцу, а потом - Андрею Билецкому.

На парламентских выборах 2019 года был избран народным депутатом Верховной Рады IX созыва от ОПЗЖ.

Летом 2019 года представитель "Слуги народа" Александр Ткаченко в интервью "Цензору" сказал, что Столар - теневой руководитель Киева и об этом знает "любой чиновник или бизнесмен".

Мэр Киева Виталий Кличко ответил, что Столар - не чиновник Киевской городской администрации, не депутат Киевского городского совета и никаким не может влиять на решения в Киеве.

Напомним, что в Харькове организацию ОПЗЖ возглавил бывший глава Администрации президента Игорь Райнин.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинский офицер станет секретарем Комитета начальников военно-медицинских служб стран НАТОУкраинский офицер станет секретарем Комитета начальников военно-медицинских служб стран НАТО
ВАКС не смог приступить к делу Розенблата-Полякова из-за неявки двух обвиняемыхВАКС не смог приступить к делу Розенблата-Полякова из-за неявки двух обвиняемых
Полковника Ноздрачова отстранили от должности в ВСУПолковника Ноздрачова отстранили от должности в ВСУ
Зеркаль: нельзя позволять РоSSии снять вопрос деоккупации Крыма с повестки дняЗеркаль: нельзя позволять РоSSии снять вопрос деоккупации Крыма с повестки дня
Во время обысков Антоненко просил товарища вынести из его дома похожий на мину предметВо время обысков Антоненко просил товарища вынести из его дома похожий на мину предмет
Блок рекламы


Похожие новости
Бывший посол Украины в ЮАР возглавил НАК "Надра Украины"Бывший посол Украины в ЮАР возглавил НАК "Надра Украины"
Подозреваемый в сепаратизме соратник Медведчука стал главой ОПЗЖ в ХарьковеПодозреваемый в сепаратизме соратник Медведчука стал главой ОПЗЖ в Харькове
СБУ опровергла обыски у Медведчука (обновлено)СБУ опровергла обыски у Медведчука (обновлено)
СБУ пришла в офис МедведчукаСБУ пришла в офис Медведчука
В Запорожье экс-депутат Партии регионов оспаривает переименование улицы в честь Героя Небесной сотниВ Запорожье экс-депутат Партии регионов оспаривает переименование улицы в честь Героя Небесной сотни
Институт национальной памяти возглавил Антон ДробовичИнститут национальной памяти возглавил Антон Дробович
Отдел ГБР по делам Майдана временно возглавил следователь из Луганской областиОтдел ГБР по делам Майдана временно возглавил следователь из Луганской области
Саудовская Аравия возглавила G20 несмотря на обвинения в "недопустимых" нарушениях прав человекаСаудовская Аравия возглавила G20 несмотря на обвинения в "недопустимых" нарушениях прав человека
Бывший глава Администрации Порошенко возглавил харьковскую ячейку ОПЗЖБывший глава Администрации Порошенко возглавил харьковскую ячейку ОПЗЖ
На Садового завели новое дело за предложение обменять Медведчука на украинских военнопленныхНа Садового завели новое дело за предложение обменять Медведчука на украинских военнопленных
Последние новости
Подгружаем последние новости