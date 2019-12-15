Дубилет рассказал о недовольстве министров и их замов размером зарплат

"Им сложно поддерживать свои семьи".

Дубилет рассказал о недовольстве министров и их замов размером зарплат
Фото: "Наш"

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет подтвердил, что министры и их заместители хотят получать больше, чем сейчас.

Об этом он сказал в интервью телеканалу "Наш".

"Я вам так могу сказать - на самом деле, сейчас среди министров и заместителей министров много разговоров идет о том, что они просят большую зарплату, официальную зарплату, конечно, потому что на самом деле многие из них пришли из частного сектора. Они видят, что в частном секторе они могли бы получать там, я не знаю, в 10-20 раз больше, чем сейчас. И им действительно сложно поддерживать свои семьи. К сожалению, не у всех министров есть такая финансовая подушка, как у меня, например, у некоторых других коллег. Поэтому это действительно у нас довольно такие сложные дискуссии ", - сказал Дубилет.

По его словам, ситуация сложная, ведь с одной стороны есть конкретные люди, которых надо привлечь в правительственную команду, но они не могут пойти на ту зарплату, которая есть в госсекторе. С другой стороны, добавил министр, повысить им зарплату также невозможно, поскольку на уровне минимальных заплат это будет выглядеть плохо.

Отвечая на вопрос о себе, Дубилет отметил, что тратит примерно 3-5 тысяч долларов в месяц, из которых 2,5 тысячи уходит на аренду квартиры. По его словам, его сейчас "кормит Монобанк", который растет "безумными темпами".

Напомним, что накануне министр юстиции Денис Малюська заявил, что его не устраивает зарплата в 29 тыс. гривен, и он уволится, если ее не увеличат минимум до 80 тыс. грн.

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