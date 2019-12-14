ВАКС обязал НАБУ открыть дело относительно Трубы из-за записей разговоров в его кабинете, - адвокат

Высший Антикоррупционный суд Украины обязал НАБУ открыть уголовные производства по заявлению адвоката Петра Порошенко Игоря Голованя относительно нескольких лиц, в том числе директора ГБР Романа Трубы, руководителя Офиса президента Андрея Богдана и его заместителя Андрея Смирнова. Об этом в эфире телеканала "Прямой" сообщил сам Головань.

Он отметил, что в записях разговоров в кабинете директора Государственного бюро расследований Романа Трубы, которые были распространены в интернете, очевидно есть состав уголовного преступления.

«У нас достаточно много правоохранительных органов, но почему-то до сих пор ни один из них, насколько мне известно, не зарегистрировал уголовного производства и не начал расследование», - отметил Игорь Головань.

При этом адвокат отметил, что из записей этих разговоров очевидно, что директор ГБР обсуждает с посторонним лицом вопрос уголовного преследования Петра Порошенко.

«Директор ГБР Труба обсуждал незаконное привлечение к уголовной ответственности пятого Президента Украины Порошенко ... Там было о том, каким образом открывать и закрывать дела, каким образом незаконно управлять следователями ... То есть это серьезная история, которая должна быть проверена в порядке, предусмотренном Уголовным процессуальным кодексом», - подчеркнул он.

«Мы встречали в прессе сообщения, что Национальное антикоррупционное бюро не видит там оснований для того, чтобы начинать расследование. Поэтому я вынужден был обратиться с соответствующим заявлением. Прошло какое-то время, ничего не было сделано. Я обратился с соответствующим заявлением в НАБУ - ничего не было сделано и никакого ответа я не получил», - пояснил адвокат Порошенко.

Игорь Головань отметил, что вынужден был обращаться в Высший антикоррупционный суд. «Сегодня суд своим постановлением обязал НАБУ внести в Единый реестр досудебных расследований соответствующие сведения и начать уголовное производство», - рассказал он.

«Я убежден, что в действиях лиц этих участников разговоров, записи которых были опубликованы в известных телеграмм каналах, там возможно есть наличие состава преступления, предусмотренного нашим уголовным законодательством. Такого, как вмешательство в деятельность государственного деятеля, злоупотребление влиянием, попытка покушение на привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, разглашение данных оперативно-розыскной деятельности и предварительного расследования», - подчеркнул адвокат.

«Я считаю, что эти факты должны быть должным образом расследованы. И теперь во исполнение постановления ВАС, думаю, что НАБУ обязано заняться этим расследованием и принять соответствующее решение», - сказал он.

Адвокат отметил, что правоохранительные органы должны руководствоваться принципом верховенства права в своей деятельности. «Наши государственные органы должны действовать в соответствии с законом, но, к сожалению, мы видим, что закон не всегда выполняется и приходится даже заставлять с помощью суда наших борцов с коррупцией бороться», - отметил Головань.