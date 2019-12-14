ВАКС обязал НАБУ открыть дело относительно Трубы из-за записей разговоров в его кабинете, - адвокат

"Из записей очевидно, что директор ГБР обсуждает с посторонним лицом вопрос уголовного преследования Петра Порошенко".

ВАКС обязал НАБУ открыть дело относительно Трубы из-за записей разговоров в его кабинете, - адвокат
Фото: eurosolidarity.org

Высший Антикоррупционный суд Украины обязал НАБУ открыть уголовные производства по заявлению адвоката Петра Порошенко Игоря Голованя относительно нескольких лиц, в том числе директора ГБР Романа Трубы, руководителя Офиса президента Андрея Богдана и его заместителя Андрея Смирнова. Об этом в эфире телеканала "Прямой" сообщил сам Головань.

Он отметил, что в записях разговоров в кабинете директора Государственного бюро расследований Романа Трубы, которые были распространены в интернете, очевидно есть состав уголовного преступления.

«У нас достаточно много правоохранительных органов, но почему-то до сих пор ни один из них, насколько мне известно, не зарегистрировал уголовного производства и не начал расследование», - отметил Игорь Головань.

При этом адвокат отметил, что из записей этих разговоров очевидно, что директор ГБР обсуждает с посторонним лицом вопрос уголовного преследования Петра Порошенко.

«Директор ГБР Труба обсуждал незаконное привлечение к уголовной ответственности пятого Президента Украины Порошенко ... Там было о том, каким образом открывать и закрывать дела, каким образом незаконно управлять следователями ... То есть это серьезная история, которая должна быть проверена в порядке, предусмотренном Уголовным процессуальным кодексом», - подчеркнул он.

«Мы встречали в прессе сообщения, что Национальное антикоррупционное бюро не видит там оснований для того, чтобы начинать расследование. Поэтому я вынужден был обратиться с соответствующим заявлением. Прошло какое-то время, ничего не было сделано. Я обратился с соответствующим заявлением в НАБУ - ничего не было сделано и никакого ответа я не получил», - пояснил адвокат Порошенко.

Игорь Головань отметил, что вынужден был обращаться в Высший антикоррупционный суд. «Сегодня суд своим постановлением обязал НАБУ внести в Единый реестр досудебных расследований соответствующие сведения и начать уголовное производство», - рассказал он.

«Я убежден, что в действиях лиц этих участников разговоров, записи которых были опубликованы в известных телеграмм каналах, там возможно есть наличие состава преступления, предусмотренного нашим уголовным законодательством. Такого, как вмешательство в деятельность государственного деятеля, злоупотребление влиянием, попытка покушение на привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, разглашение данных оперативно-розыскной деятельности и предварительного расследования», - подчеркнул адвокат.

«Я считаю, что эти факты должны быть должным образом расследованы. И теперь во исполнение постановления ВАС, думаю, что НАБУ обязано заняться этим расследованием и принять соответствующее решение», - сказал он.

Адвокат отметил, что правоохранительные органы должны руководствоваться принципом верховенства права в своей деятельности. «Наши государственные органы должны действовать в соответствии с законом, но, к сожалению, мы видим, что закон не всегда выполняется и приходится даже заставлять с помощью суда наших борцов с коррупцией бороться», - отметил Головань.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ВАКС не смог приступить к делу Розенблата-Полякова из-за неявки двух обвиняемыхВАКС не смог приступить к делу Розенблата-Полякова из-за неявки двух обвиняемых
Зеркаль: нельзя позволять РоSSии снять вопрос деоккупации Крыма с повестки дняЗеркаль: нельзя позволять РоSSии снять вопрос деоккупации Крыма с повестки дня
Во время обысков Антоненко просил товарища вынести из его дома похожий на мину предметВо время обысков Антоненко просил товарища вынести из его дома похожий на мину предмет
Рожкова начала получать СМС с угрозамиРожкова начала получать СМС с угрозами
Аваков: задержаны фигуранты дела об убийстве Павла ШереметаАваков: задержаны фигуранты дела об убийстве Павла Шеремета
Блок рекламы


Похожие новости
СБУ проводит обыски в одесской ГосЧС из-за пожара в колледжеСБУ проводит обыски в одесской ГосЧС из-за пожара в колледже
Генштаб назначил служебное расследование из-за политических высказываний начальника CIMIC о радикалах в УкраинеГенштаб назначил служебное расследование из-за политических высказываний начальника CIMIC о радикалах в Украине
Из-за прекращения транзита роSSийского газа 16 тысяч жителей Харьковской области могут остаться без тепла, - глава ОГАИз-за прекращения транзита роSSийского газа 16 тысяч жителей Харьковской области могут остаться без тепла, - глава ОГА
ЦИК заменила на сайте реестра избирателей карты OpenStreetMap на GoogleMaps из-за КрымаЦИК заменила на сайте реестра избирателей карты OpenStreetMap на GoogleMaps из-за Крыма
Германия выступила против американских санкций относительно "Северного потока 2"Германия выступила против американских санкций относительно "Северного потока 2"
Власти Франции из-за массовых протестов пошли на уступки в пенсионной реформеВласти Франции из-за массовых протестов пошли на уступки в пенсионной реформе
НАБУ признало невозможной реанимацию закрытых дел о незаконном обогащении по новому законуНАБУ признало невозможной реанимацию закрытых дел о незаконном обогащении по новому закону
ВАКС не смог приступить к делу Розенблата-Полякова из-за неявки двух обвиняемыхВАКС не смог приступить к делу Розенблата-Полякова из-за неявки двух обвиняемых
В Раде произошла серьезная драка из-за земельного вопросаВ Раде произошла серьезная драка из-за земельного вопроса
Антикоррупционный суд взялся за дело "сахарного прокурора"Антикоррупционный суд взялся за дело "сахарного прокурора"
Последние новости
Подгружаем последние новости