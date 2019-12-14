Суд арестовал главного подозреваемого в деле об убийстве Шеремета Андрея Антоненко
Мера пресечения действует до 8 февраля 2020.
Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца главного подозреваемого в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета - музыканта и военного Андрея Антоненко (Риффмастер).
Решение объявил судья Сергей Вовк, передает корреспондент LB.ua.
Мера пресечения действует до 8 февраля 2020.
На рассмотрение дела был назначен судья Сергей Вовк. Адвокат заявил ему отвод, но ходатайство защиты отклонила другая судья Светлана Шапутько.
"Этот же следственный судья решал вопрос меры пресечения фигурантам уголовного производства. По нашему мнению, он сформировал какое-то представление о их причастности [к преступлению], поскольку принял решение об избрание меры пресечения [Яне Дугарь]. Из-за этого мы считаем, что следственный судья больше не является непредвзятым, поэтому и был заявлен этот отвод", - пояснил попытку отвода Вовка адвокат Константин Татарченко.
Во время рассмотрения ходатайства защиты Антоненко заявил, что до задержания вообще не знал, кто такой Павел Шеремет, а в вечер перед убийством вообще был в Ворзеле под Киевом. "Был в бане в Ворзеле, а потом искал помещение для концерта", - сказал Антоненко.
Он подчеркнул, что мужчина на видео, которого следствие назвало подозреваемым в убийстве журналиста Шеремета, не он. "Конечно, что это не я", - заявил Антоненко.
По состоянию на 23:20, Антоненко привели в зал суда, сейчас будут рассматривать ходатайство прокуратуры об избрании ему меры пресечения.
Прокурор просил судью приобщить к материалам дела протоколы осмотра части взрывного устройства, протоколы допроса свидетеля и тому подобное. Адвокаты были против, ссылаясь на то, что допросы свидетелей надо исследовать непосредственно в суде и эти материалы не имеют значения для этого расследования. Судья согласился со стороной защиты и отказал в удовлетворении этого ходатайства прокуратуры.
Адвокат Антоненко Станислав Кулик подал ходатайство о том, чтобы суд вызвал на допрос двух свидетелей - Ермилова Алексея и Ермилову Марину, которые по его словам, были с Антоненко в день гибели Шеремета.
Другой адвокат - Константин Татарченко - просил о допросе врача-хирурга Горбовца, который, по его словам, делал операцию Антоненко.
"Обвинение провело комплекс следственных действий, установив, как на это ссылается министр Арсен Аваков, по внешнему виду, по характерной проходке, хромоте, что к этому (преступлению, - LB.ua) причастен наш клиент. Поэтому может быть допрошен этот свидетель", - сказал он.
Адвокат Кулик также ходатайствовал об объявлении перерыва в заседании.
Судья Сергей Вовк отказал в допросе этих свидетелей, а также не захотел объявить перерыв, ссылаясь на непрерывность процесса.
Прокуратура ходатайствовала перед судом об аресте Антоненко. Сторона защиты полностью возражала против подозрения или обвинения, отмечая, что никаких доказательств причастности Антоненко к преступлению в материалах нет.
По словам адвоката Станислава Кулика, в подозрении говорится, что Антоненко, Кузьменко и Дугарь вместе с не установленными лицами спланировали преступление. Хотя кто эти неустановленные лица и какую роль они играли в этом процессе, не указано.
"В результате совершил ряд действий по созданию организованной группы..." - зачитал адвокат цитату из подозрения.
"Какой именно ряд действий сторона обвинения указывает? Почему в таком серьезном обвинении нет этих действий?" - добавил он.
Сам Антоненко заявил, что подобные обвинения в его сторону является оскорблением для него и его семьи.
"Я - еврей, у меня дед - польский еврей. Своим заключением вы нанесли оскорбление мне и моей семье", - сказал он в судебном заседании.
Он также сказал, что вообще не знаком с Яной Дугарь.
Напомним, следствие считает Андрея Антоненко, увлекшегося "ультранационалистическими идеями" и культивирующего "величие арийской расы, разграничения общества по принципу национальной принадлежности", организатором убийства Павла Шеремета. По версии полиции, убийство белоруса Шеремета должно было привлечь внимание общества к национал-радикальным идеям.
К своему замыслу он привлек жительницу Киева, волонтера Юлию Кузьменко (Лиса) и контрактницу Яну Дугарь, а также ряд неустановленных лиц.
По версии следствия, именно Антоненко руководил действиями членов группы, распределил между ними роли, купил боеприпасы, обеспечил транспорт и выбрал время убийства. За Шереметом долго следили, при этом подозреваемые для маскировки якобы использовали парики, солнцезащитные очки и сменную одежду.
За несколько дней до преступления одна из подозреваемых - Яна Дугарь - якобы дважды приходила на улицу Ивана Франко, чтобы установить, где Шеремет паркует автомобиль. После чего ночью 20 июля 2016 года Кузьменко в присутствии Антоненко прикрепила к днищу машины самодельную бомбу, для изготовления которой была использована взрывчатка "гексоген" с поражающими элементами противопехотной мины МОН-50 и электродетонатором с дистанционным управлением.
Утром того же дня она дождалась, когда Шеремет сядет в машину, подъедет к перекрестку, и привела взрывное устройство в действие. В результате взрыва журналист получил тяжелейшие травмы и скончался.
Дугарь избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 8 февраля 2020 года.
Юлию Кузьменко суд постановил взять под стражу на тот же срок.